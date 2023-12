Partita con successo “A mano a mano”, l’iniziativa a sostegno dei bimbi palestinesi

“E’ con estrema soddisfazione che commentiamo la riuscita dell’evento che si è tenuto sabato 2 dicembre presso il Palazzetto dello Sport”, commentano gli organizzatori di “A mano a mano”, progetto benefico che si propone di aiutare i bambini palestinesi in questo momento di grave crisi umanitaria e sanitaria.

“Gualdo Tadino ha risposto positivamente all’appello e nel pomeriggio abbiamo raccolto circa 1.400 euro, ai quali si aggiungono le donazioni fatte attraverso la piattaforma online “GoFoundMe” e i proventi del Torneo di Padel, organizzato per l’occasione da Flea Padel Arena e Gualdo Padel la Bandeja , per un totale provvisorio di circa 4.000 euro – evidenziano i promotori – Vogliamo crescere e arrivare a 10.000 euro, per fornire quanto più aiuto possibile alle Suore del Verbo Incarnato di Betlemme e Gaza, stremate dalla guerra e dalle difficoltà di reperimento di beni di prima necessità. C’è una città intera da ricostruire, e tantissimi bambini rimasti orfani da aiutare, una emergenza sulla quale non dobbiamo far calare il silenzio e che durerà mesi, anni forse.“

Per la perfetta riuscita dell’evento e dell’iniziativa, che è diffusa su tutta la Fascia Appenninica e conterà altre date di raccolta fondi, si sono unite le forze di una intera città: “Gualdo ha messo a disposizione le sue risorse migliori, tra associazioni di volontariato, scuole, parrocchie, commercianti, musicisti, artigiani”.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare:

Il Comune di Gualdo Tadino

Fu.Pe.Rì Trio per l’intrattenimento musicale

CreaMe per l’animazione e il trucca bimbi

Il mago Leandro Lucrezi per lo spettacolo di magia

Diego Santini per il supporto tecnico

Dottor Cristian Matarazzi per il servizio medico

Damiano Picchi e l’ingegner Matteo Passeri per la sicurezza

Umberto Finetti per la realizzazione video

La Protezione Civile – Gruppo Sorgente per la logistica

I commercianti e artigiani gualdesi per i premi

Gruppo Scout Gualdo Tadino

Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino

Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino

Polo Liceale Mazzatinti di Gubbio

Liceo Artistico di Gubbio per la realizzazione del logo

Istitituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino

Unitalsi Gualdo Gualdo Tadino

Lucio Pierotti, lo speaker

CVS Gualdo Tadino

Le Parrocchie Riunite

Banco di Solidarietà

La Carica dei 104

Correre a Perdifiato

ANMIG sez. Gualdo Tadino

Educare alla Vita Buona

Le quattro Porte

Il Basket Gualdo per l’utilizzo delle strutture digitali

Il Gruppo Fotografico Gualdese nelle persone di Paolo Pieretti e Paolo Mariani

Martina Cambiotti per l’ausilio fotografico

I commercianti del centro storico per il materiale tecnico

Tutti i volontari e le associazioni che stanno facendo pervenire le proprie donazioni e di verranno forniti i dettagli nei prossimi giorni.

La catena di solidarietà comunque non si ferma. La piattaforma per le donazioni rimarrà attiva fino al 6 gennaio e si può contribuire anche con piccolissime cifre che però possono fare la differenza.

“Ringraziamo infine l’associazione “La Combriccola dei Sogni” di Nocera Umbra, che devolverà i proventi degli eventi organizzati per le festività natalizie alla causa di “A mano a mano”. Il cuore di Gualdo è grande e batte forte”, concludono dal comitato organizzatore.