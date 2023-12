Eventi natalizi a Gualdo Tadino, orari e giorni di chiusura della Ztl

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in programma per il Natale 2023 a Gualdo Tadino, sono state disposte dal Comune di Gualdo Tadino alcune modifiche alla circolazione stradale all’interno della Zona a Traffico Limitato.

Dall’8 al 24 dicembre nei giorni festivi e prefestivi e il giorno 6 gennaio saranno vietate la circolazione e la sosta per tutti i veicoli dalle 14 alle 20 in Corso Italia, Piazza Martiri, Piazza Garibaldi e Via Franco Storelli.

Ulteriori ed eventuali modifiche saranno disposte dagli agenti del traffico con idonea segnaletica per consentire lo svolgimento di particolari eventi non previsti o comunque spostati di data per circostanze particolari.