A “La città dei dati” l’assessore Franceschini e le buone pratiche del Comune di Gualdo Tadino

Sarà presente anche il Comune di Gualdo Tadino a “La città dei dati”, l’evento di City Vision in programma oggi, giovedì 14 dicembre, a Palazzo Gradari a Pesaro.

L’assessore allo Sviluppo Economico e Transizione Digitale Stefano Franceschini sarà infatti uno dei relatori, dalle ore 15 alle 17, di un tavolo di lavoro tra sindaci, assessori, esperti, accademici e stakeholder, che si confronteranno sull’importanza dei dati e dove si parlerà di Gualdo Tadino come esempio di buona pratica amministrativa.

L’occasione sarà utile per ragionare sull’impatto che hanno i dati hanno nei percorsi di trasformazione intelligente dei territori e delle città: dati da raccogliere, gestire, rendere sicuri, condividere.

Il tema delle competenze tecnologiche è la sfida di questi anni nelle città e nei territori, che cercano di stimolare azioni inclusive tali da non lasciare indietro periferie o borghi distanti dalle dinamiche dei grandi centri. È quella che si chiama City Vision, dove la valorizzazione del territorio si trasforma in opportunità di turismo lento ed esperienziale.

“Essere presenti qui a Pesaro a un’iniziativa di così alto spessore, con tanti ospiti di rilievo provenienti da tutta Italia e non solo, e parlare di Gualdo Tadino come esempio di buona pratica amministrativa ci inorgoglisce molto – ha commentato Franceschini – Portare, infatti, la nostra esperienza nel più grande evento italiano dedicato al tema della smart city rappresenta un grande riconoscimento del lavoro fatto finora e allo stesso tempo una sfida a proseguire in futuro su questa strada. Una strada che vede la città di Gualdo Tadino puntare alla trasformazione intelligente attraverso le parole chiave della sostenibilità, dell’innovazione, dell’inclusione, dell’ascolto delle giovani generazioni, di una cultura generativa”.

Pesaro ospiterà una delle due tappe finali di City Vision, che nella stessa data ha in programma a Torino un evento parallelo. Al centro del dibattito tre parole chiave per l’operato delle amministrazioni: cultura, turismo ed engagement. “La città dei dati” offrirà spunti per capire come sta avvenendo la transizione intelligente dei territori, ascoltando come sempre la voce dei protagonisti della pubblica amministrazione.

Al Comune di Gualdo Tadino lo scorso 11 ottobre è stato assegnato il “Premio Speciale Buone Pratiche” al City Vision di Padova, gli stati generali delle città intelligenti, per il progetto Stand Up Gualdo Tadino, legato alla mobilità sostenibile e all’accessibilità nei luoghi montani.