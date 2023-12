Sigillo, ritirate due patenti e segnalato un giovane per possesso di stupefacenti

Nell’ambito della consueta attività preventiva predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio, i carabinieri della Stazione di Sigillo, hanno effettuato una fitta serie di controlli lungo le strade che si diramano dagli abituali luoghi di aggregazione, al fine di mantenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza urbana.

Nel corso dell’attività sono stati controllati oltre venti veicoli.

Un turista straniero è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,26 g/l e di conseguenza, oltre al ritiro immediato della patente di guida estera, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.

Un 45enne invece è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 0,66 g/l, nei suoi confronti è stata invece elevata la sanzione amministrativa pecuniaria di 543,00 euro oltre al ritiro della patente di guida.

I militari, durante l’attività di controllo del territorio, hanno inoltre fermato e sottoposto a controllo un giovane notato nei pressi di un bar del centro abitato di Sigillo.

Il 25enne, notato in evidente stato di alterazione dovuto all’uso smodato di alcool, sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di 2,35 grammi di hashish, confezionati in un involucro in cellophane già spacchettato e quindi pronti all’uso.

Per il giovane, oltre alla sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza, è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.