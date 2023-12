Leon e Semeniuk alla festa per i 10 anni del Liceo Sportivo “Mazzatinti” di Gubbio

Il Liceo Sportivo Mazzatinti di Gubbio si appresta a festeggiare i suoi primi dieci anni di vita ospitando, nell’ambito del progetto “La Sir a scuola” mercoledì 20 dicembre alle ore 10, i neo campioni del mondo di pallavolo Kamil Semeniuk e Wilfredo Leon, stelle della Sir Safety Volley Perugia.

Gli atleti, accompagnati dallo staff della SIR, incontreranno inizialmente gli studenti del Liceo Sportivo nell’aula magna, poiché gli obiettivi dell’evento sono soprattutto sensibilizzare gli studenti sui valori dello sport collegati allo studio per contribuire alla formazione della persona stessa tramite le testimonianze di sportivi professionisti, promuovere l’attività del settore giovanile per incoraggiare i giovani studenti a intraprendere un percorso di attività sportiva.

I ragazzi avranno la possibilità di fare domande ai due campioni con la modalità dell’intervista doppia e si cimenteranno in attività di laboratorio all’interno delle quali anche i nostri studenti atleti potranno raccontare le loro esperienze sportive.

Successivamente Semeniuk e Leon visiteranno gli spazi sportivi della sede Arboreto, per poi recarsi nella grande palestra “Francesco Rampini” per accogliere l’abbraccio ideale di tutti gli studenti presenti in sede Arboreto (Scientifico e Artistico), i docenti e le autorità, e tagliare insieme la torta che festeggia il traguardo dei 10 anni.

“Emozione ed orgoglio per tutto lo staff del Liceo Sportivo e per la dirigente Maria Marinangeli, per essere la prima scuola ad ospitare questi grandi campioni della pallavolo dopo il loro rientro dall’India che li ha visti per la seconda volta consecutiva salire sul tetto del mondo e riportare in Umbria la prestigiosa coppa“, commenta in una nota il Polo Liceale Mazzatinti.