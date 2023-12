Silvio Pascolini di Icom premiato come imprenditore dell’anno al Galà delle Imprese

Oltre 360 tra imprese e imprenditori ospiti e una serata che ha celebrato un 2023 di lavoro intenso, fatto di impegno e passione: per Acacia group, l’osservatorio delle imprese, l’anno dei record, in termini di partecipazione, performance e risultati raggiunti.

Venerdì 15 dicembre, al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra, è andata in scena la terza edizione del Galà delle Imprese, divenuto ormai un appuntamento fisso per molti, che anticipa le festività natalizie.

Ad accogliere i tanti partecipanti è stato Francesco Pace, fondatore di Acacia group, durante una serata che è stata l’occasione per consegnare riconoscimenti alle realtà umbre più performanti e alle persone che si sono distinte per la loro attività.

Silvio Pascolini è stato insignito del premio Imprenditore dell’anno 2023 consegnato da Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, e da Matteo Minelli, imprenditore dell’anno 2022, e ritirato insieme a Tommaso Costantini, con lui titolare di Icom.

Dominga Cotarella ha ricevuto il premio Donna & Impresa consegnato da Antonio Bartoccini; a Vitakraft è andato quello per la migliore Performance di bilancio ritirato da Claudio Sciurpa e consegnato da Emanuele Mantovani; mentre Antonio Bartoccini ha ricevuto il premio Gentilezza, consegnato dall’assessore comunale di Perugia Margherita Scoccia.

Il premio Famiglia & impresa è stato assegnato alla famiglia Benedetti, ritirato da Maria Pia Benedetti insieme al figlio Giovanni Mauro, e consegnato dall’avvocato Matteo Gianbartolomei.

Ancora, assegnati il Premio Sostenibilità & innovazione, in collaborazione con la Tgr dell’Umbria, a Fertitecnica Colfiorito, ritirato da Alessio Miliani e consegnato da Giovanni Parapini; il premio Sport & Impresa a Gino Sirci consegnato da Giuseppe Sabatino; il premio Impresa da copertina, in collaborazione con Piacere Magazine, a Giacomo Paolo Barnocchi di Edotto consegnato da Laura Vanni.

Il premio Start Up è andato a Serranova di Stefano Chiocchini consegnato da Marco Squarta, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria; quello per l’Efficienza a Cogelab di Mirco Salari consegnato da Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria; il premio We are Team ad Andrea Sfascia di Borgobrufa consegnato da Simone Fittuccia e Tiziano Sordini; il premio UniassiTeam Unipolsai Unisalute ad Antonello Palmerini consegnato da Matteo Mallini e Alessandro Mazzocchi.



























Un’iniziativa all’insegna della gentilezza e dell’eleganza, che ha visto anche la presenza di Mario Caldonazzo, presidente del gruppo Arvedi, dedicata a imprese, istituzioni e a tutti gli stakeholder che credono in Acacia Group, ma soprattutto nell’obiettivo che si è posta per il 2024, “progettare la società del futuro per le nostre vite”, guardando verso l’Expo 2025 di Osaka, l’esposizione universale a cui l’Italia ha scelto di partecipare con il tema ‘L’arte rigenera la vita’ per esprimere la sua identità e i suoi valori.

A sottolineare tutto questo la proiezione durante tutto l’evento del film di Charlie Chaplin “Tempi moderni”.

“In questa importante occasione – ha spiegato Pace – abbiamo ribadito il valore della gentilezza e della dignità e lanciato, nell’ambito del progetto sostenibilità, la prima app di intelligenza artificiale che si chiamerà Core, acronimo di Comunità responsabile, che aiuterà le imprese a elaborare il proprio attestato di sostenibilità e sarà fruibile dagli inizi del 2024”.

In termini di sostenibilità, una nota di merito è andata a Umbraflor, che ha allestito la sala per il Gala, il cui direttore commerciale Raffaele Corvi ha ribadito il valore della loro attività e omaggiato i presenti con una piantina, come simbolo della sostenibilità e della responsabilità personale.

Durante il Gala delle Imprese, momento per stare insieme e coltivare buone relazioni, celebrato in una location molto significativa come quella di Umbriafiere, che ben rappresenta la produttività e l’operosità degli umbri, per cui era presente il presidente Stefano Ansideri, è stata anche presentata e consegnata la nuova edizione de L’Osservatorio delle Imprese 2024, lo studio realizzato da Acacia group che rappresenta la sintesi sull’economia regionale e celebra le performance delle aziende che hanno registrato una crescita nel 2023.

“Uno studio – ha commentato Francesco Pace – in cui gravitano menti, imprese e persone, per comprendere temi e percorsi di una rivoluzione che coinvolge processi e prodotti, e che possa indicare la direzione per guardare al futuro di una rinascita economica”.