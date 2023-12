Cai di Gualdo Tadino, pubblicata la nuova carta dei sentieri

La sezione Cai di Gualdo Tadino, con la commissione escursionistica, ha portato a compimento un altro importantissimo progetto.

E’ stata infatti rinnovata la numerazione dei sentieri secondo un nuovo protocollo nazionale e quindi si è resa necessaria anche la sostituzione della vecchia cartellonistica non più adeguata, sia perché i numeri non erano più corrispondenti e sia perché, con il tempo, i cartelli si erano deteriorati se non distrutti, in gran parte ad opera delle mucche.

Per terminare il progetto restava un ultimo tassello: pubblicare una nuova carta dei sentieri della montagna gualdese adeguata alla nuova numerazione.

Ciò si è reso possibile grazie, soprattutto, alla collaborazione finanziaria della Fondazione Perugia. Un bell’investimento che faciliterà ulteriormente la conoscenza dei sentieri della nostra montagna per escursionisti che sempre più spesso vengono anche dalle Marche e dal resto dell’Umbria, in particolare da Perugia.

Le cartine sono in distribuzione presso la sezione Cai e in altri punti della città come le rivendite di giornali. La cartina, protetta da una bustina in plastica trasparente, è in vendita al costo di 5 euro per i soci e 8 euro per i non soci.