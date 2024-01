Al Polo Liceale Mazzatinti si parla di intelligenza artificiale

Il Liceo Scientifico di Gubbio si conferma scuola al passo con i tempi, proponendo anche quest’anno un incontro con uno scienziato di grande prestigio nel panorama internazionale.

Mercoledì 10 gennaio, infatti, presso la sede Arboreto del Polo Liceale Mazzatinti, gli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico incontreranno il professor Emanuele Frontoni, ordinario di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI (Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab), e il ricercatore Riccardo Rosati, del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione presso l’Università Politecnica delle Marche, per confrontarsi sulle opportunità e le sfide di un settore in costante crescita, qual è quello dell’intelligenza artificiale.

Il professor Frontoni svolge la sua attività di ricerca nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e della Computer Vision, dell’analisi del comportamento umano, della Realtà Aumentata e degli spazi sensibili e delle Digital Humanities.

Per il secondo anno consecutivo è stato inserito nella lista della Stanford University tra quel due per cento di scienziati maggiormente influenti nella comunità scientifica. È autore di oltre 250 pubblicazioni internazionali e collabora con numerose aziende nazionali ed internazionali in attività di trasferimento tecnologico e innovazione.

È un esperto per la Commissione Europea nelle valutazioni di progetti H2020, Horizon Europe, IPCEI CIS e MSCA ed è attualmente coinvolto in vari progetti EU. È membro della European Association for Artificial Intelligence, della European AI Alliance e della International Association for Pattern Recognition.

Riccardo Rosati è docente del corso di Programmazione di Videogame e di Sistemi di Realtà Virtuale presso l’Università Politecnica delle Marche. Fa parte del VRAI Lab e i suoi temi di ricerca includono l’applicazione dell’informatica, dell’Intelligenza Artificiale e dei sistemi di Realtà Estesa (XR) nei settori delle scienze della vita e dell’industria. È autore di pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali e collabora attivamente con gruppi di ricerca – quali il gruppo AYRNA dell’Università di Córdoba (Spagna) – e aziende nazionali ed internazionali.

Un’ottima opportunità dunque per gli studenti del Mazzatinti, che potranno approfondire tematiche estremamente attuali e allo stesso tempo confrontarsi con esponenti della comunità scientifica di fama internazionale.