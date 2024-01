Gualdo Tadino, un’Epifania ricca di appuntamenti

Sarà un 6 gennaio con tanti eventi per grandi e piccini a Gualdo Tadino. A partire da questa sera, venerdì 5 gennaio, quando per le vie del centro e delle frazioni risuonerà il Canto della Pasquella. La tradizione dell’antico canto di questua di origine contadina continua a ripetersi da centinaia di anni in special modo nelle regioni di Umbria, Marche e Romagna.

A Gualdo Tadino, come in altri paesi di questa parte di Italia Centrale, squadre di cantori con tanto di strumenti musicali visiteranno le case della città intonando il canto popolare che annuncia la nascita del Messia, chiedendo piccole offerte per il lungo cammino. Due saranno gli appuntamenti organizzati, a Cerqueto e a Roveto.

Sabato 6 gennaio i bambini potranno divertirsi a partire dalle 16,30 in piazza Garibaldi con “La fabbrica degli Elfi di Babbo Natale”. Previsti giochi di bolle, il battesimo della sella, la pesca delle paperelle e la favola di Frozen. Contemporaneamente in piazza Martiri ci sarà “La stanza incantata”, spettacolo di magia con trampolieri, giocolieri e sputafuoco, giochi all’aperto e il Laboratorio della Befana.

Il tutto in attesa dell’arrivo della Befana che alle 17 si calerà acrobaticamente in Piazza Martiri dalla Torre civica del Palazzo del Podestà. L’evento è a cura dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa.

Dalle 17 alle 19,30 ultimo appuntamento con il presepe vivente “Venite Adoremus” presso gli orti dell’Istituto Bambin Gesù, in via Cesare Battisti, organizzato dall’Associazione Capezza. Tantissimi i visitatori che nelle prime tre aperture hanno affollato il suggestivo palcoscenico, ammirando i costumi rinascimentali e i quadri con scene di vita e mestieri, con cibo e bevande calde offerte ai visitatori. Nell’occasione ci sarà anche lo spettacolare arrivo del corteo dei Re Magi.

Alle 18,15 al teatro Talia concerto “Songs & Melodies” della Banda Musicale Città di Gualdo Tadino. Dopo il successo riscosso l’8 dicembre alla Sala dei Notari di Perugia, l’ensemble diretto dal maestro Angelo Arnesano, con la voce di Maria Sole Fazi, proporrà mix di musica latina, jazz e italiana, incentrato quest’anno su diverse colonne sonore di film di grande successo, pezzi che vanno oltre il repertorio bandistico, anche questa una caratteristica della Banda di Gualdo Tadino. Verranno eseguiti brani di Ennio Morricone, Barry Manilow, Trevor Jones Henry Mancini, George Gershwin e altri. Ingresso libero.

17,30 alle 20 verrà replicato lo spettacolo di videomapping della Rocca Flea di Gualdo Tadino. Il più importante monumento della città verrà illuminato dalle proiezioni curate da Gualdo Digitale e dagli studenti dell’indirizzo tecnico Grafica e Comunicazione dell’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino.

Alle 20, presso il CVA di Rigali, la “Tombolata della Befana” concluderà la giornata.