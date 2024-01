Ecosuntek, conclusa l’acquisizione di +Energia. Minelli: “Operazione fondamentale per il nostro sviluppo”

Ecosuntek, l’azienda gualdese del settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, attraverso la sua controllata Eco Trade ha formalizzato ieri il pagamento dell’ultima tranche del corrispettivo pari a 15.741.860 euro per l’acquisto della partecipazione del 46,775% di +Energia, perfezionato il 31 ottobre 2023 a un prezzo complessivo di 23 milioni di euro.

Lo rende noto un comunicato della società. Per l’amministratore delegato Matteo Minelli “il Gruppo Ecosuntek può così presentarsi sul mercato dell’energia con un’offerta completa, competitiva e di qualità. Il 2023 è stato per il Gruppo un anno di semina e sicuramente l’acquisto di +Energia viene a porsi come operazione fondamentale per il nostro sviluppo futuro. Nell’anno in corso siamo pronti a raccogliere i frutti della proficua collaborazione con una società affidabile, redditizia e dal consolidato track record nell’attività di vendita quale è +Energia. Con l’acquisizione di +Energia, puntiamo a crescere sempre di più, forti dell’espansione nel settore retail che riteniamo possa nel prossimo futuro generare margini importanti e continuativi”.

+Energia opera ormai da circa 15 anni nel libero mercato della vendita di energia elettrica ed è società accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, +Energia sì è affermata come realtà dinamica ed innovativa, diventando in breve una delle primarie società energetiche operante nel libero mercato.

+Energia ha subito catalizzato l’attenzione della clientela, domestica e aziendale, partendo dal Centro Italia per espandersi in tutto il resto del territorio nazionale. Nell’ottica di essere vicini al cliente e quindi di avere una reale presenza nei territori, la società ha aperto varie sedi commerciali operative: Roma, Milano, Bologna, Civitanova Marche, Avellino e Pescara. A queste vanno affiancate le sedi dei business partners di +Energia che operano nelle principali città italiane e la sede centrale dell’azienda in Umbria.