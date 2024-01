Ali d’Angelo, un successo incredibile per la prima. Si replica a partire da giovedì fino a domenica.

È stato un pubblico visibilmente emozionato quello che ieri sera, alla fine della prima del musical Ali d’Angelo, si è alzato in piedi per applaudire lungamente i protagonisti dello spettacolo ideato da Andrea Fiorentini, che lo ha anche diretto assieme a Valentina Notari e Lorenzo Evangelisti, e che ha visto andare in scena la vita del Beato Angelo, patrono della città di Gualdo Tadino.

Un successo che ha “costretto” gli organizzatori ad aggiungere anche la data di Giovedì 18 Gennaio alle ore 21.30, che si aggiunge a quelle già previste del 19, 20 e 21 Gennaio. Alla fine, contando anche gli spettacoli mattutini dedicati alle scuole, saranno oltre 2.500 gli spettatori che potranno godere, presso il teatro Don Bosco, delle splendide musiche scritte da Giampaolo Cavalieri, Lucia Mancini e Andrea Fiorentini e delle coreografie di Lorena Cerretti.

Tre gli attori che impersonano Angelo da piccolo, da adolescente e da adulto: Lorenzo Anderlini, Davide Fiorentini e Samuel Ammar. Tutti e tre letteralmente strepitosi insieme a tutti gli altri attori sul palco: Gloria Tizzoni (mamma Clara), Mariasole Fazi (il demonio), Lorenzo Evangelisti (Abbate Guglielmo), Roberto Gubbiotti (Vescovo Antignani), Valentina Notari (Ginevra), Aurora Passeri (la coscienza), Andrea Fiorentini (mendicante) e poi Federico Bazzucchi, Matteo Brunetti, Samuele Discepoli, Silvia Franceschini, Valentina Petrozzi, Mattia Minelli, Alessandro Ricci, Giulia Fiorentini, Anastasia Notari e Ambra Pauselli insieme al corpo di ballo Scarpette Rosse e l’acrobata aerea Valentina Romani.

Ali d’Angelo è un’opera pop, che emoziona dalla prima all’ultima scena non solo chi, gualdese, conosce le vicissitudini e le scelte di vita di Angelo da Casale, ma si è dimostrato uno spettacolo universale, sicuramente in grado di ben figurare su palchi al di fuori della città a cui fa riferimento. Il musical trasuda di amore per Gualdo e per il suo patrono. Le musiche, tutte originali, la fanno da padrone in uno spettacolo in cui lo spettatore viene circondato dalle stesse e quasi ipnotizzato in ogni minimo istante.

Ieri sera in sala, per il primo spettacolo, insieme al presidente del Comitato organizzatore del settecentenario Beato Angelo che ha patrocinato l’evento, Carlo Catanossi e il coordinatore Giuseppe Ascani, c’erano anche il vice presidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, il presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l’intera Giunta Comunale di Gualdo Tadino e altre autorità civili, militari e religiose.

Per lo spettacolo di giovedì 18 Gennaio, alle ore 21.30, è attiva da oggi la prevendita presso la libreria Mondadori (centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino). Sarà possibile acquistare il biglietto, salvo disponibilità, anche direttamente la sera dello spettacolo presso il botteghino del teatro.