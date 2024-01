L’artista gualdese Stefano Luzi alla terza edizione di Fabriano PaperSymphony

L’artista gualdese Stefano Luzi, in arte Stefan Luz, nell’ambito della terza edizione di Fabriano PaperSymphony è stato invitato alla prestigiosa rassegna d’arte. La mostra d’arte contemporanea, ideata dal curatore Giuseppe Salerno, si intitola “Tante carte su carta” ed è dedicata alle carte da gioco.

L’iniziativa artistica, promossa dal Rotary Club di Fabriano con il patrocinio di Fabriano Città Creativa Unesco, della Regione Marche e del Museo della Carta e della Filigrana, prevede che ogni artista, in base alla propria sensibilità e tecnica, crei opere originali prendendo spunto dalle tre figure principali del mazzo di carte francese: il re, la regina e il fante.

Per l’occasione Stefano Luzi ha realizzato tre opere grafiche in tecnica mista, elaborate nel segno di una continuità artistica, usando simboli del passato facilmente riconducibile al mondo dell’archeologia, sua passione di sempre.

L’artista gualdese, lavorando al tema della mostra, ha trasformato la Regina di un semplice mazzo di carte in “Ebe: la carta Regina”, personificazione della giovinezza e figlia di Zeus ed Era. Il Re in “Re Giano”, opera ispirata direttamente dai miti antichi del Giano bifronte e dall’omonimo fiume che scorre nella città di Fabriano, da cui in parte ne trae il nome. Infine il “Fante” è tratto dal “guerriero di Capestrano”.

Tutte e tre le opere sono “prestiti” del passato, fuse a simboli rappresentativi della città cartaia, come la “ fontana”, la “chiave”, il “martello”, rappresentativi della cultura e il folclore di Fabriano.

La mostra d’arte, curata da Giuseppe Salerno, può vantare la presenza di ben 195 opere realizzate da 65 artisti provenienti da tutta Italia.

“Fabriano per me è una seconda patria, sono accettato e ben voluto da molti, da anni lavoro qui e qui quattro anni fa ho realizzato, nell’ambito di Unesco Città Creative Fabriano 2019, una personale alla pinacoteca comunale – sottolinea Stefano Luzi – È in questa occasione di prestigio che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere Giuseppe Salerno, per me non solo un famoso e importante curatore d’arte, ma anche una persona squisita e di rara sensibilità. Così, ogni volta che ne ho l’occasione, non posso che ringraziarlo pubblicamente per gli inviti ricevuti alle sue attività artistiche.”

L’inaugurazione dell’evento si terrà sabato 20 gennaio alle ore 16 presso il Museo della Carta e Filigrana di Fabriano. La rassegna si protrarrà fino al 24 marzo e potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Una delle tre opere presentate da Stefano Luzi “Ebe, la carta Regina”