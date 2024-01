Piano Valorizzazione del Calai, per Forza Italia l’11 gennaio è una “data storica”

L’11 gennaio 2024, giorno in cui la Giunta regionale ha approvato il Piano di valorizzazione dell’ex Ospedale Calai di Gualdo Tadino, per Forza Italia sarà una data da ricordare.

Il partito di cui è espressione il vicepresidente della Giunta regionale, Roberto Morroni, ricorda che “il Piano in questione annulla e sostituisce quello varato nel 2015 dalla precedente Giunta regionale e dal Comune di Gualdo Tadino a guida Presciutti; piano che prevedeva la demolizione della “stecca” e la vendita con destinazione ad altri scopi (non socio-sanitari) delle due palazzine adiacenti al corpo dell’ex ospedale”.

Forza Italia, in una nota, ricorda che quella scelta fu “sempre aspramente combattuta, come dimostrato dai vari interventi in Consiglio comunale, in quanto l’abbattimento di un volume così importante avrebbe impedito un rilancio dal punto di vista economico della nostra città; scelta, quella di allora, che dimostra ancora una volta la scarsa lungimiranza di chi oggi amministra la nostra città”.

I consiglieri comunali e il coordinamento di FI sottolineano che, con questo piano, “il patrimonio immobiliare del Calai verrà interamente utilizzato per creare la “Cittadella della Salute”, già prevista in precedenza dalla Giunta del Sindaco Morroni nel 2012 quando fu siglato il protocollo d’intesa con l’allora esecutivo regionale. Protocollo, è bene ricordare, buttato alle ortiche dal Sindaco Presciutti, che oggi addirittura parla di ritardi sul fronte ex ospedale Calai, quando lui è stato l’artefice principale che ha determinato il non avvio dei lavori e la riapertura dello stesso.”

Forza Italia evidenzia i servizi che faranno parte della “Cittadella della Salute”, così come approvata dal nuovo Piano di Valorizzazione regionale:

Ospedale di Comunità : 40 posti letto (2 moduli da 20 posti ognuno);

“ Casa di Comunità ” con servizi specialistici: tutti i servizi attualmente presenti nelle due palazzine saranno allocati all’interno della struttura dell’ex Ospedale Calai con un loro ampliamento soprattutto per quanto riguarda gli spazi;

Hospice con 10 posti letto;

riqualificato negli spazi e nella funzionalità (occuperà due piani della palazzina rosa); Postazione del 118 e Centro Diurno Alzheimer (palazzina rosa)

“Per dare attuazione al piano di valorizzazione del Calai la Giunta Tesei ha già messo a disposizione circa 9 milioni di euro, soldi stanziati e certi – prosegue la nota – Ora si passerà alla fase di progettazione e poi alla gara per l’affidamento dei lavori. Il nuovo Piano di Valorizzazione del Calai è sicuramente una grande vittoria per la nostra Città, ma anche per il comprensorio e l’intera Regione, in quanto sarà un polo socio-sanitario tra i più importanti dell’Umbria”.

“E questo grande risultato è frutto di un grande lavoro di squadra e in principal modo di un lavoro del Vice Presidente Morroni, che durante questi anni di legislatura non ha mai perso l’obiettivo del rilancio del Calai e in maniera silenziosa, senza proclami, insieme alla Presidente e all’Assessore alla sanità, ha lavorato affinché oggi finalmente il sogno della riapertura del Calai diventasse realtà – conclude il comunicato di Forza Italia – E’ questo il modo di lavorare del centrodestra e di Forza Italia: fatti e non chiacchiere.”