Impianto eolico da 62 MW tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra, gli ambientalisti: “Il Comune non ha informato i cittadini”

Un progetto per la realizzazione di un impianto eolico, composto da dieci pale (aerogeneratori) alte circa 200 metri, relative opere connesse (cavidotti, stazioni elettriche pedane) e stazione elettrica, interessa i territori comunali di Gualdo Tadino e Nocera Umbra.

Secondo il progetto, gli aerogeneratori verrebbero installati in un’area di circa 746 ettari nella fascia collinare a ovest della Flaminia: otto ricadenti nel comune di Gualdo Tadino e due in quello di Nocera Umbra.

“La scelta dell’ubicazione delle macchine eoliche ha tenuto conto, a valle dello studio dei vincoli di tutela paesaggistico‐ambientale e della relativa normativa di riferimento, delle condizioni di ventosità dell’area (direzione, intensità e durata), dell’andamento plano ‐ altimetrico del territorio, della natura geologica del terreno e della disponibilità dei suoli – scrive la società proponente Renexia Spa nello Studio di Impatto Ambientale – La disposizione degli aerogeneratori è stata scelta in modo da evitare il cosiddetto “effetto selva” dai punti di osservazione principali.”

Il progetto è stato sottoposto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. A queste è seguita l’istruttoria tecnica e la fase di consultazione pubblica di 30 giorni, conclusa lo scorso 12 gennaio, per raccogliere i pareri di cittadini, associazioni ed enti.

In questa fase, dove sono intervenuti Provincia di Perugia, Comune di Nocera Umbra, Regione Marche e Associazione Amici della Terra, “spicca in modo reiterato l’assenza dell’Amministrazione comunale (di Gualdo Tadino, ndr) che avrebbe dovuto promuovere ogni azione informativa e partecipativa per esprimere un proprio parere e mettere in condizione i cittadini di comprendere la portata delle opere in progetto e delle loro criticità”, scrivono in un comunicato il Movimento liberi pensatori a difesa della Natura e l’Associazione Tutela Territorio Appennino – Gualdo Tadino. Non sono arrivate valutazioni neanche dalla Regione Umbria.

PROVINCIA DI PERUGIA: “IMPIANTO NON INTEGRABILE CON IL CONTESTO” -Al riguardo la Provincia di Perugia nel suo documento scrive che l’impianto “interesserà una porzione d’area particolarmente delicata e destinata quasi esclusivamente ad attività agricola, con boschi e varie emergenze paesaggistiche e naturalistiche (…) I soli dati numerici evidenziano l’imponenza dell’impianto eolico, in nessun modo mitigabile né integrabile con il contesto circostante, a destinazione prevalentemente agricola e a vocazione rurale, alternata a siti naturalistici non antropizzati.”

La Provincia evidenzia inoltre la “totale incoerenza dell’impianto rispetto al contesto territoriale di riferimento” e sottolinea l’alto impatto in termini di visibilità degli aerogeneratori. “Un altro aspetto da attenzionare – scrive l’Ufficio Territorio e Pianificazione della Provincia di Perugia – è il cumulo, all’interno dello stesso territorio, di questo intervento con altri impianti di futura realizzazione”.

COMUNE DI NOCERA UMBRA: “DANNI IRREVERSIBILI PER IL TERRITORIO” – Per il Comune di Nocera Umbra, che ha espresso anch’esso una valutazione negativa proponendo alla Regione altre aree giudicate più idonee, “molteplici e non arginabili sono le criticità riscontrate nel progetto, a cominciare dalla frontale incompatibilità con gli strumenti di programmazione e governo del territorio, sia comunali che regionali. La sola costruzione, interessando direttamente siti archeologici, aree naturalistiche protette, viabilità storica e panoramica, parchi e oasi naturali, arrecherebbe danni irreversibili al territorio, andando a snaturarlo completamente, in contrasto con scelte di gestione del territorio che da decenni l’Amministrazione sta portando avanti. Tale criticità avrebbe un impatto molto negativo su turismo e ambiente circostante.“

REGIONE MARCHE: “NON EMERSI IMPATTI NEGATIVI PER LA REGIONE” – La Regione Marche, ricadendo l’impianto fuori dal proprio territorio, si è espressa limitatamente all’impatto visivo/paesaggistico e alla fauna, con particolare riferimento all’avifauna, affermando che dall’istruttoria “non sembrano emergere impatti negativi significativi dalla realizzazione del progetto sul territorio della Regione Marche.”

