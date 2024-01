Questa sera con il Bussolo l’elezione del nuovo Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte

Il nuovo Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte verrà eletto sabato 20 gennaio alle 18 presso la chiesa di San Donato con la cerimonia del Bussolo.

In questo anno in cui ricorre il settecentesimo anniversario della morte del Beato Angelo, l’elezione si tiene eccezionalmente di sabato proprio per lasciare spazio la domenica alle celebrazioni in onore del patrono di Gualdo Tadino, che per domani sera prevedono una messa nella cattedrale di San Benedetto in suffragio dei soci vivi e defunti della Pia Associazione Beato Angelo, celebrata dal vescovo di Civita Castellana monsignor Marco Salvi.

Nel pomeriggio di sabato un piccolo corteo storico composto dai 48 elettori, in rappresentanza delle arti e delle corporazioni presenti a Gualdo nel XV secolo, unitamente a balestrieri, tamburini, chiarine, priori e maggiorenti, muoverà dal palazzo comunale per raggiungere la chiesa in piazza XX Settembre.

Nella cerimonia del Bussolo, aperta al pubblico, i 48 membri del consiglio si troveranno a votare il nuovo Gonfaloniere tra i quattro Priori attualmente in carica: Alessandro Cesaretti di Porta San Donato, Luca Fiorucci di Porta San Facondino, Marco Pannacci di Porta San Benedetto e Gianluca Anzuini di Porta San Martino, che detiene la carica.

I rumors danno per probabile la conferma del Gonfaloniere uscente Marco Pannacci di San Benedetto.

La votazione, secondo l’antico cerimoniale, avverrà attraverso il Bussolo, un’urna in legno a doppia serratura ricostruita secondo l’antica forma dove i votanti inseriranno la “pallotta” colorata con la quale esprimeranno la loro scelta, sotto la supervisione del Governatore coadiuvato dai quattro maggiorenti (luogotenente, cerimoniere, cancelliere e maestro di campo), dal notaio e dal priore di Sant’Agostino.

I priori presenteranno ognuno una proposta per la città: chi verrà eletto Gonfaloniere sarà poi chiamato a concretizzarla.