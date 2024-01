“Immondizia abbandonata in Via XXIV Maggio”, la segnalazione di un cittadino

La segnalazione arriva da un cittadino residente in Via XXIV Maggio a Gualdo Tadino che ha contattato la nostra redazione, ma quanto evidenziato non è un caso isolato, verificandosi anche in altre zone della città.

“Vengono spesso abbandonati rifiuti di ogni genere sul marciapiede – segnala il cittadino, che fa sapere di aver segnalato la vicenda alle autorità preposte – Tali rifiuti, di ogni tipo, organico compreso, vengono abbandonati a tutte le ore, anche del giorno in semplici sacchetti, al di fuori degli appositi contenitori forniti gratuitamente dall’Esa. Per non parlare poi di quello che succede quando tira il vento, col risultato di trovare i rifiuti sparsi per tutta la via”.

“Inoltre per ben tre volte mi è capitato di trovare fuori del mio garage grandi sacchi in cui c’era di tutto e che ho dovuto portare personalmente all’isola ecologica – prosegue – Qualcuno durante la notte ha ben pensato di disfarsene abbandonandoli davanti al mio garage.”

Oltre all’inciviltà di qualcuno, che qualora individuato andrebbe sanzionato a norma di legge, rimane il fatto dei contenitori o sacchi per la differenziata lasciati all’esterno delle case per tutta la notte in attesa del ritiro mattutino da parte degli operatori.

La possibilità che attraggano animali che, rovistando, ne disperdono il contenuto è reale, ma il problema si manifesta soprattutto quando tira forte il vento, che a Gualdo Tadino è piuttosto di casa, con il risultato che si può facilmente immaginare, magari anche perchè i contenitori o i sacchi non sono stati chiusi bene.

Una situazione, questa, che ha molte variabili ed è presente in diversi comuni italiani che adottano la raccolta differenziata, ma che in qualche modo andrebbe affrontata.