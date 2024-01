Impianto eolico, interrogazione di Fi: “Silenzio incomprensibile, il sindaco spieghi la posizione del Comune”

Una interrogazione al sindaco e alla giunta per conoscere il progetto del parco eolico tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra in questo momento in fase di valutazione ministeriale, è stata presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia.

I consiglieri affermano di esseri trovati “ancora una volta ad apprendere, a mezzo stampa, di un progetto che prevede, per la nostra città, la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte eolica con potenza di immissione in rete pari a 62 MW da realizzarsi nei comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra, di cui ben otto aerogeneratori sul nostro territorio comunale”.

Silvia Minelli e Fabio Viventi accusano il sindaco e la giunta di non aver proferito parola con cittadini e consiglieri comunali (“almeno quelli dell’opposizione”, scrivono) tenendoli all’oscuro di questo progetto “come ormai capita sulle questioni più importanti. Il sindaco non si è sentito minimante in dovere di renderci partecipi né chiedendo di convocare una Commissione consiliare, né dandone comunicazione in Consiglio comunale: silenzio assoluto!“, scrivono.

“Quali siano le motivazioni che hanno portato chi ci amministra a non sentire minimamente l’esigenza di informare non solo noi Consiglieri nelle sedi istituzionali, ma anche la cittadinanza e le varie associazioni medianti assemblee, comunicati stampa o qualsiasi altra modalità, lo vorremmo proprio capire”, prosegue Forza Italia che chiede all’amministrazione di spiegare la sua posizione al riguardo.

I consiglieri comunali di Forza Italia chiedono al sindaco di iniziare immediatamente la fase partecipativa “nelle sedi istituzionali e non solo, in modo che tutti possano essere messi nelle condizioni di conoscere il progetto, di avanzare osservazioni, di esprimere pareri. Questo è quello che chiediamo, perché la città ha diritto di sapere.”