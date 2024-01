Gualdo Tadino, presentata la Comunità Energetica Rinnovabile

In concomitanza con l’approvazione da parte del Governo e la pubblicazione nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) e dell’autoconsumo diffuso in Italia, a Gualdo Tadino si è tenuto sul tema un incontro con cittadini, tecnici e imprese promosso dal Comune.

Gualdo Tadino è infatti uno dei primi comuni ad attivare una comunità energetica di origine pubblica. Lo scorso mese di dicembre il consiglio comunale, all’unanimità, ha dato il via libera alla costituzione di questo soggetto che si è già dotato di atto costitutivo, statuto e regolamento.

Una Cer – spiga il GSE – è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Gremita la sala Mediateca del Museo dell’Emigrazione per l’illustrazione dell’iniziativa. Presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore allo sviluppo economico Stefano Franceschini, il presidente di Leganet, Alessandro Broccatelli, l’esperto Cer di Leganet, Stefano Monticelli, e il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Gostoli.

I rappresentanti di Leganet hanno evidenziato che la comunità, in sostanza, è un “condominio di energia rinnovabile”, con la possibilità di aderire da parte di chiunque, sia di chi vorrà produrre energia rinnovabile (attraverso, ad esempio, l’installazione in casa, in azienda o in un edificio pubblico, di un impianto fotovoltaico, eolico o di altra fonte rinnovabile) che di chi invece vorrà semplicemente consumarla. Tutti godranno di incentivi, che saranno ovviamente più numerosi nel primo caso.

“Da uno studio di prefattibilità emerge che dal proprio territorio Gualdo Tadino potrebbe autoprodurre energia sufficiente per il proprio autoconsumo”, ha detto il presidente di Leganet Broccatelli.

Per Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Gualdo Tadino è un “esempio nazionale” in tema di sostenibilità ambientale. “Il Comune ha fatto una scelta strategica ed è arrivato al secondo rapporto di sostenibilità – ha evidenziato – Tutto questo verrà valorizzato all’interno della prossima assemblea nazionale della Rete”.

Riguardo alla costituzione della Cer, Gostoli ha detto che “c’è bisogno di accelerare il percorso e in questo caso la presenza al suo interno di un Comune può dare la spinta giusta, ma inoltre rappresenta una tutela per i cittadini nella ripartizione degli incentivi che durano per venti anni. Gualdo Tadino, tramite la Cer, ha inoltre ha deciso di sostenere le famiglie che si trovano in situazioni di povertà energetica.”

“Obiettivo di questa iniziativa è creare un modello di condivisione, in questo caso dell’energia, con il Comune attore fondamentale anche per aiutare chi non ce la fa – ha concluso il sindaco Presciutti – Proseguiamo in un percorso che abbiamo iniziato con Leganet con cui abbiamo già approvato, uno tra i pochi comuni italiani, il piano regolatore per le antenne e stiamo predisponendo quello per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo inoltre beneficiato del bando-energia grazie al quale abbiamo aiutato 180 nuclei familiari in difficoltà. Per quanto riguarda la Cer nei prossimi giorni arriveranno a famiglie e imprese gli avvisi partecipativi.”



Documenti:

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

REGOLAMENTO