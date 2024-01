Studenti del “Mazzatinti” al Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli

Il Polo Liceale “Giuseppe Mazzatinti” si prepara per un’altra esperienza speciale riservata agli studenti dell’indirizzo Scientifico Sportivo, che il prossimo 28 febbraio saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium-Città del Tricolore, a Reggio Emilia, per la partita degli emiliani con il Napoli, recupero della scorsa giornata di campionato rinviata per l’impegno in Supercoppa della squadra di Mazzarri.

I giovani del “Mazzatinti” saranno accolti nel primo pomeriggio da Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del club neroverde. È prevista per loro una visita dell’impianto sportivo di proprietà del Gruppo Mapei e fatto oggetto recentemente di importanti lavori, con la possibilità di guardare da vicino il campo di gioco e gli spogliatoi, la sala stampa e la tribuna.

La piena disponibilità della dirigenza permetterà agli studenti, dal primo al quinto anno dell’indirizzo, di seguire alle ore 18 la partita Sassuolo-Napoli in uno spazio riservato del settore tribuna est.

L’iniziativa è coordinata dal giornalista Massimo Boccucci, che nell’istituto si occupa del progetto di comunicazione sportiva.

«Si tratta di una grande opportunità – spiega la dirigente scolastica Maria Marinangeli – per far conoscere un’eccellenza dello sport italiano che da undici anni milita nel campionato di Serie A grazie a un’organizzazione societaria all’avanguardia. Il Gruppo Mapei ha reso un gioiello il primo stadio privato in Italia, realizzato nel 1995 e portato nel tempo a ospitare le competizioni internazionali, comprese le gare della Nazionale, con la capienza dei 21.525 posti».