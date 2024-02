Le scuole di Nocera Umbra hanno festeggiato la “Giornata dei Calzini Spaiati”

Il 2 febbraio le scuole dell’infanzia e della primaria dell’Ominicomprensivo di Nocera Umbra hanno festeggiato la Giornata dei Calzini Spaiati, divertente e colorata, ma piena di significato.

I calzini spaiati simboleggiano le diversità di ognuno, diventano l’ occasione per riflettere e sensibilizzare i più piccoli al rispetto reciproco; indossare calzini spaiati è un gesto semplice e divertente per i bambini, ma allo stesso tempo è potente, mostra sostegno e apertura verso l’unicità dell’altro.

Per spiegare ai bambini il concetto di diversità è necessario un approccio che renda comprensibile un concetto complesso, che possono intuire ma non ancora cogliere in tutte le sue implicazioni. Quindi ogni plesso ha svolto percorsi e attività differenti, partendo da una canzone, dalla lettura di una storia, dal gioco del memory dei calzini spaiati, dalla visione del cortometraggio “Lupo Mirtillo e il calzino spaiato”, drammatizzando poi la storia e coinvolgendo in prima persona i piccoli attraverso un gioco.

“Essere diversi non significa migliori o peggiori, ma semplicemente unici. La diversità è ricchezza e ci aiuta a vedere il mondo da molte prospettive diverse. Anche noi come i calzini spaiati, siamo tutti diversi e dobbiamo imparare ad accettarci per ciò che siamo e apprezzare le nostre differenze”, ha commentato il dirigente scolastico, Leano Garofoletti.