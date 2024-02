Presciutti correrà per il terzo mandato da sindaco di Gualdo Tadino

Adesso è certo: Massimiliano Presciutti correrà per il terzo mandato da sindaco della città di Gualdo Tadino.

L’ufficialità, che era nell’aria dopo l’entrata in vigore della delibera del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio scorso che prevede il terzo mandato per i sindaci delle città sotto i 15mila abitanti, è arrivata da un comunicato congiunto delle attuali forze politiche che governano la città (Partito Democratico, Gualdo Futura-Psi e Forza Gualdo), alle quali si è aggiunta la lista civica Core Gualdese, già presente nel 2019. Al momento delle elezioni, tutte dovranno convergere in un’unica lista collegata al candidato sindaco.

“Il lavoro di confronto svolto dalla segreteria del Partito Democratico e dalle liste civiche della coalizione, nei mesi di novembre e dicembre 2023, ha fatto emergere in maniera unanime la volontà di proseguire la collaborazione amministrativa realizzatasi finora, ritenendo utile valorizzarne la natura, frutto della pluralità di forze civiche e partitiche che la compongono”, riporta la nota.

Le forze politiche hanno espresso un giudizio positivo sull’operato dell’amministrazione comunale e il “prezioso contributo del sindaco uscente Massimiliano Presciutti e del gruppo consiliare di maggioranza, dimostratosi supporto indispensabile per la giunta comunale”, evidenziando la possibilità di ampliare la coalizione ad altri soggetti civici o partitici al fine di scegliere il candidato sindaco, che è stato individuato nella figura dell’attuale primo cittadino.

“L’ipotesi di una terza candidatura, oggetto di una serie di ulteriori riflessioni condivise, ha trovato il sostegno da parte della coalizione preesistente“ attraverso un documento sottoscritto dalle liste civiche di maggioranza, con il Partito Democratico che, lo scorso 6 febbraio, ha anch’esso espresso “la volontà di proseguire il percorso elettorale identificando nella figura del sindaco uscente il candidato per le elezioni comunali 2024”.

Per la coalizione, Presciutti “ne rappresenta ancora al meglio l’unità. A ciò si aggiunge il riconoscimento dell’impegno profuso dal sindaco in questi dieci anni di governo, insieme all’indiscussa capacità dimostrata anche nei momenti più complessi della vita cittadina. Capacità e competenza che hanno permesso di terminare un decennio di amministrazione con ricadute positive, che altri comuni non possono vantare.”

“Il terzo mandato amministrativo si mostra pertanto l’occasione e l’opportunità per garantire una continuità politica, condizione sine qua non per la buona riuscita di un progetto politico di centro sinistra, attrattivo, aggregante e alternativo alla destra cittadina. Infine diventa garanzia della messa a terra e della concreta realizzazione di tutti quei progetti finanziati e in corso di finanziamento che i 10 anni dell’amministrazione Presciutti hanno portato alla nostra città“, sottolinea il comunicato a firma di Lista civica Gualdo Futura-Psi, Lista civica Forza Gualdo, Lista civica Core Gualdese e Partito Democratico di Gualdo Tadino.

Ora si attende la risposta di Massimiliano Presciutti, che vorrebbe prendersi qualche giorno per riflettere, anche se questa appare piuttosto scontata, dato che anche recentemente aveva detto più volte di volersi rimettere alla volontà della coalizione.