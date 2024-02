Il 19 febbraio al “Don Bosco” Presciutti ripercorre dieci anni di amministrazione

Lunedi 19 febbraio alle ore 21 al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ripercorrerà i dieci anni di amministrazione “e ringraziare tutta la comunità cittadina“.

Il primo cittadino gualdese farà il punto su quanto fatto in questi dieci anni di amministrazione, su quello che si sta facendo e su quello che si farà nei prossimi anni per la comunità e il territorio. In quell’occasione Presciutti, salvo sorprese, dovrebbe sciogliere la riserva e annunciare l’accettazione della candidatura per correre per il terzo mandato da sindaco, propostagli ieri dalla coalizione che lo ha sostenuto in questi anni.

“Ci vediamo lunedì prossimo 19 febbraio al Teatro Don Bosco alle ore 21 per ripercorrere insieme dieci anni di amore infinito per la nostra Gualdo Tadino – ha detto Presciutti – Dieci anni difficili pieni di impegno e passione, dieci anni che sono stati il periodo più bello e intenso della mia vita. Vi aspetto soprattutto per dirvi grazie per tutto ciò che mi avete dato e per guardare al futuro. Più siamo e meglio stiamo”.