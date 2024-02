45 anni di gemellaggio tra Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche, rinnovato il legame tra le due città

Il gemellaggio tra le città di Gualdo Tadino ed Audun-le-Tiche è arrivato al suo 45esimo anno. Il legame ufficiale tra le due realtà iniziò nel 1979 con la firma del patto da parte dei due sindaci dell’epoca, Carlo Gubbini e Alain Philippe, basato soprattutto sulla forte presenza di una comunità italiana, umbra e gualdese in particolare, in quella zona della Francia al confine con il Lussemburgo.

Uno dei principali fautori fu Angelo Filippetti, padre dell’ex ministro francese Aurélie e figlio di emigrati gualdesi, divenuto poi sindaco della cittadina della Mosella.

Dal 13 al 16 febbraio una delegazione di Audun, guidata dal sindaco della cittadina francese Viviane Fattorelli e con l’assessore Ingrid Groussin, è stata ricevuta dal primo cittadino gualdese Massimiliano Presciutti e dall’amministrazione comunale.

Una visita istituzionale che ha avuto lo scopo di porre le basi per nuovi progetti futuri di scambio tra le due comunità, con al centro iniziative che vedono protagonisti i giovani delle due città e in particolare l’Istituto Casimiri, dove la delegazione francese è stata ricevuta nella giornata di giovedì 15 febbraio dalla dirigente scolastica Sabrina Antonelli e da una rappresentanza di docenti.

“L’incontro si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione fra le città di Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche avviato durante il gemellaggio dell’estate scorsa, che ha visto ospiti della delegazione comunale nella cittadina francese anche due docenti di lingue del “Casimiri” e ha posto le basi per un partenariato che coinvolgerà il Casimiri e il liceo Schengen, in cui è docente la sindaca Fattorelli, per lo svolgimento di progetti Erasmus”, fa sapere il “Casimiri”.

La giornata è stata animata da studenti delle classi terze e quarte del liceo linguistico, che hanno presentato alle ospiti la mostra Asterix – Obelix di Alliance Française e animato un dibattito in tre lingue su temi di attualità e dell’Unione Europea.

“Abbiamo accolto con piacere in questi giorni a Gualdo Tadino la delegazione francese di Audun-le-Tiche con il sindaco Viviane Fattorelli – ha detto il sindaco Presciutti – Sono stati giorni intensi e proficui, importanti per fortificare e sviluppare nuovi progetti, con uno sguardo volto al coinvolgimento dei giovani delle nostre comunità. Di questi ringrazio anche il prezioso lavoro che sta portando avanti l’Istituto Casimiri, che sta collaborando attivamente con il sindaco di Audun-le-Tiche per attivare un nuovo progetto Erasmus+. Le città di Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche sono molto legate tra loro da questo bel rapporto di amicizia, che ci contraddistingue da ormai 45 anni, e sono certo che anche in futuro continuerà attivamente questo importante gemellaggio tra le nostre realtà”.