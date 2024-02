Istituto Casimiri, va in scena “Notre-Dame de Paris”

Si svolgerà sabato 2 Marzo alle ore 11 presso la sala multimediale dell’Oratorio Don Bosco di Gualdo Tadino il musical in lingua francese Notre-Dame de Paris” tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, che vedrà protagonisti gli studenti degli indirizzi linguistico e professionale sociosanitario dell’Istituto “R. Casimiri” di Gualdo Tadino.

"Lo spettacolo è frutto di un percorso laboratoriale – si legge nel comunicato stampa della scuola – che ha preso avvio da quest'anno sotto la supervisione di quattro docenti nell'ambito del progetto Inside out e ha offerto agli studenti una preziosa occasione per mettersi in gioco, conoscere, apprendere ed entrare nel vivo della lingua francese, confrontandosi con l'opera del celebre romanziere e drammaturgo e con la sua trasposizione scenica. Il laboratorio teatrale ha consentito ai ragazzi non solo di sviluppare competenze linguistiche e comunicative, ma anche di essere protagonisti di ogni fase della messa in scena, in qualità di attori, cantanti, decoratori e costumisti. Ai giovani interpreti che si preparano a salire sul palco sulle note di Riccardo Cocciante, già autore del celeberrimo musical ispirato al romanzo, va il nostro più caloroso in bocca al lupo!"