L’Aelc dona una serie di strumentazioni all’ospedale di Branca

L’Aelc (Associazione Eugubina per la Lotta contro il Cancro) ha donato all’ospedale comprensoriale di Branca una serie di strumentazioni utili ai reparti di Anestesia e Rianimazione e a quello di Ginecologia.

Nel dettaglio, l’associazione ha consegnato alla direttrice del presidio ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino e del Pou (Presidio ospedaliero unificato) dell’Usl Umbria 1 Teresa Tedesco, al direttore FF di Anestesia e Rianimazione Romano Graziani e a al primario dell’U.O. di Ginecologia Dario Rossetti, due isteroscopi, due camicie diagnostiche e tre pulsossimetri palmari.

Questi dispositivi, a oggi carenti nel blocco operatorio di Branca per usura, sono in realtà molto utilizzati nella fase pre e post intervento chirurgico per valutare e monitorare i pazienti sottoposti a chirurgia oncologica.

Nella fase preoperatoria all’interno del blocco operatorio, in particolare, i pulsossimetri garantiscono la fattibilità di una sedazione farmacologica in sicurezza per un miglior confort del paziente, il quale spesso, soprattutto se oncologico, vive con estrema ansia la fase chirurgica del percorso terapeutico, mentre nella fase postoperatoria garantiscono la trasportabilità in sicurezza dei pazienti al risveglio dall’anestesia e nella prima fase postoperatoria.

Gli strumenti donati al reparto di Ginecologia vanno invece a integrarsi alla donazione del colposcopio, che Aelc aveva consegnato all’ospedale di Branca lo scorso dicembre, per tutto ciò che concerne la diagnostica ginecologica.

Per Aelc erano presenti a Branca il presidente Benvenuto Procacci insieme ad Angelica Nuti, Lucrezia Brunetti e Federica Grandis, consiglieri dell’associazione. Presente anche Riccardo Ciliegi, presidente del Rotaract, che ha contribuito all’acquisto del pulssiossimetri.

Parole di profonda gratitudine per l’associazione sono state espresse sia dalla dottoressa Tedesco sia dai direttori Graziani e Rossetti. “Ancora una volta – ha sottolineato il presidente Procacci – la generosità di tante eugubine e tanti eugubini contribuisce concretamente alla prevenzione, alla cura e al trattamento delle malattie oncologiche nel nostro territorio, arricchendo l’ospedale comprensoriale di strumentazioni preziose”.