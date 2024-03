“A mano a mano” questa sera al Don Bosco concerto di Lisisland per i bambini di Gaza e Betlemme

Si svolgerà questa sera, venerdì 1 marzo alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, il concerto di beneficienza per la raccolta fondi dell’iniziativa “A mano A mano”.

Il gruppo Lisisland – Elisa Tribute Band si esibirà a titolo completamente gratuito nell’ambito del Premio Beato Angelo che quest’anno è stato assegnato a tutte le associazioni del territorio che daranno il proprio fattivo contributo in favore delle Suore del Verbo Incarnato di Betlemme e Gaza.

Il ristorante Cibarium e l’azienda gualdese Unuslab, unitamente a un altro sponsor che ha voluto mantenere l’anonimato ma che gli organizzatori tengono a ringraziare per la generosità, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento che segue quello del 2 dicembre in cui è stata aperta una raccolta fondi attraverso la piattaforma Go Found Me, ancora regolarmente attiva.

L’organizzazione ringrazia inoltre il Comune di Gualdo Tadino per avere concesso il patrocinio, il Comitato Festeggiamenti Centenario Beato Angelo, l’associazione Educare alla Vita Buona, la giornalista Elisabetta Scassellati che presenterà la serata e tutte le persone che in qualche modo hanno dato il proprio contributo.

Intenti comuni hanno già portato alla raccolta di oltre ottomila euro nei mesi scorsi che, fa sapere l’organizzazione, “prontamente sono stati inviati alla Parrocchia latina del Verbo Incarnato operante in un orfanotrofio per bambini disabili di Betlemme, e a Gaza, dove in questo momento è in corso un sanguinoso conflitto di guerra.”

Ingresso 10 euro.