A Gualdo Tadino torna il Rotaract Club

Serata speciale per il Rotary Club Gualdo Tadino che, dopo tanti anni, vede il ritorno del Rotaract in città.

“Una serata speciale – le parole del presidente del Rotary Club Gualdo Tadino, Manuele Pompei – che sognavo da molti anni ed è una grande gioia vedere ora questi ragazzi pronti, motivati ed entusiasti”.

I Club Rotaract sono associazioni promosse dal Rotary International, dedicate a uomini e donne dai 18 ai 30 anni e quello di Gualdo Tadino è stato presentato venerdì 1° marzo durante la conviviale presso il ristorante Gigiotto.

“Sono entrato nel Rotary nel 2015 – prosegue il Presidente Pompei – e ho partecipato a un seminario dove si parlava di Rotaract e nuove generazioni. Ne sono rimasto particolarmente colpito e così ne ho parlato all’interno del Club e questa sera, finalmente, abbiamo centrato un grande obiettivo che non è sicuramente un punto di arrivo, ma di partenza”.

Alla conviviale hanno partecipato il Governatore del Distretto 2090 Gesualdo Angelico, il Governatore designato Roberto Calai, il Delegato Distretto Rotaract Giovanni Del Bianco, il Presidente del neonato Rotaract Club Gualdo Tadino Alessio Brunetti, l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Gualdo Tadino Jada Commodi, la Rappresentate Distrettuale Rotaract 2008-2009 Daniela Crocetti e la socia Paola Travaglia, prima Presidente del Rotaract Club Gualdo Tadino 1979-1980.

“Sicuramente una delle cose più belle che può capitare ad un Governatore è la nascita di un club giovanile – le parole del Governatore Angelico – Il Rotaract è a tutti gli effetti un componente del mondo Rotary, tutti siamo accomunati dallo stesso principio rotariano. Abbiamo il dovere di lasciare un segno per quello che facciamo e quindi dobbiamo lavorare insieme, in piena sinergia, ciascuno con le proprie capacità ed essere decisivi su tante situazioni. Il nostro scopo principale è servire e dobbiamo essere prima in grado di recepire le esigenze della comunità e poi di agire concretamente. Un sentito ringraziamento al Club che vi ha aiutato a nascere, sappiate che contiamo molto su di voi”.

Durante la serata non è mancato un sentito ricordo di Luciano Meccoli, recentemente scomparso, da parte del presidente Pompei: “Nei mesi scorsi Luciano è stata la prima persona a cui ho detto dell’arrivo della carta costitutiva del Rotaract Club Gualdo Tadino da Zurigo e ne è stato felicissimo”.

“Quando il presidente Manuele Pompei mi ha parlato di questo progetto – le prime parole del presidente Rotaract Alessio Brunetti – ho sin da subito avuto modo di apprezzare la passione ed il supporto reciproco dei soci e per questo ringrazio, anche a nome degli altri membri, tutti coloro che ci sono stati vicini in questi mesi. Il Rotary ha speso molte risorse per noi e per la nostra formazione e quindi sentiamo un grande senso di responsabilità. La speranza è quella di riuscire ad aggregare e coinvolgere anche altri ragazzi in questa bella realtà associativa”.

Questi i membri del Rotaract Club Gualdo Tadino: Alessio Brunetti – Presidente, Francesco Orienti – Tesoriere, Giulia Fiore – Segretaria, Giulia Tomassini – Prefetto, Simone Manci, Giorgia Giustiniani, Lucrezia De Giuseppe, Andrea Smacchi, Sara Paciotti, Lucrezia Anastasi, Andrea Guerra, Stefano Brunetti, Francesca Fratini, Laura Fratini, Jacopo Angeli.