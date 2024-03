Tirreno-Adriatica, per il 6 marzo riorganizzazione dei servizi sanitari di Gualdo Tadino

In occasione dell’arrivo della terza tappa della corsa ciclistica Tirreno-Adriatica, prevista per mercoledì 6 marzo in viale Giorgio Mancini a Gualdo Tadino, la zona dei giardini pubblici in prossimità delle due palazzine Usl Umbria 1 sarà interdetta al traffico.

L’area non sarà accessibile a partire dalle ore 22 di martedì 5 marzo fino alle ore 22 del 6 marzo 2024. Sarà possibile raggiungere le palazzine dell’Azienda soltanto a piedi, parcheggiando nelle zone limitrofe.

Per limitare i disagi all’utenza, gli uffici del Distretto dell’Alto Chiascio stanno riorganizzando tutti i servizi distrettuali, cercando di spostare le prestazioni previste per quel giorno. Il 6 marzo, infine, il punto prelievi non sarà attivo.