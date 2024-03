Scheggia, inaugurata la Casa dell’Acqua

Taglio del nastro questa mattina a Scheggia e Pascelupo della 73esima Casa dell’Acqua di Umbra Acque.

Un impianto molto atteso in questo territorio, inaugurato alla presenza del sindaco Fabio Vergari, della vicepresidente della società del Servizio idrico, Federica Lunghi, del dirigente Andrea Vitali e di tante persone arrivate per l’evento.

La fontanella si trova in via Campo Sportivo a Scheggia, nell’area parcheggio, e distribuisce acqua naturale e gassata al costo di 5 centesimi (contanti o con chiavetta ricaricabile) ogni litro e mezzo e rimane in funzione tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00, mentre nelle ore notturne il distributore procede alla sanificazione automatizzata.

Una volta al mese inoltre Umbra Acque preleva l’acqua dalle case ed effettua le analisi per verificare che tutti i parametri siano conformi alla legge e che, dunque, l’acqua sia sicura e buona da bere.

Per poter acquistare la chiavetta è possibile rivolgersi alla vicina tabaccheria-edicola Parlanti in via Vital d’Angelo, 8.

“Attendevamo da tempo questo impianto – ha detto il sindaco Vergari – e finalmente oggi siamo qui a inaugurarlo. La Casa dell’Acqua è stata realizzata grazie a un finanziamento dell’Auri e abbiamo deciso di installarla in un’area ricca di servizi sportivi e ricreativi. Una scelta che contribuisce quindi a qualificare ancora più questa zona e che conferma la nostra attenzione verso l’ambiente, dato che grazie a questa ‘fontanella’ la nostra comunità risparmierà grandi quantitativi di plastica”.

I numeri del risparmio li ha forniti la vicepresidente Lunghi: “Negli ultimi tre anni, sul territorio gestito da Umbra Acque sono stati 30 milioni i litri di acqua erogati dalle fontanelle, con un risparmio di circa 20 milioni di bottiglie di plastica e 4,8 milioni di anidride carbonica non immessa nell’ambiente. Sono dunque molto importanti i benefici – ha aggiunto – che producono questi impianti sia dal punto di vista ambientale (in termini di plastica non utilizzata) che economico (in termini di risparmio per l’utenza) ed è per questo che portiamo avanti con convinzione questi progetti”.

Attraverso l’app Waydi è possibile geolocalizzare la casa dell’acqua più vicina e avere informazioni sul percorso per raggiungerla oltre che sull’acqua erogata.