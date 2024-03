Tirreno-Adriatico, a Gualdo Tadino tutto pronto per accogliere l’arrivo della terza tappa

Con la Rocca Flea colorata di azzurro, mercoledì 6 marzo Gualdo Tadino si appresta ad accogliere l’arrivo (tra le 15,25 e le 16) della terza tappa della Tirreno-Adriatico, con partenza da Volterra, di 220 km, la più lunga della corsa.

Lo straordinario appuntamento sportivo internazionale, che porterà in città i migliori ciclisti del mondo, darà prestigio al territorio e sarà anche una grande vetrina promozionale sia per Gualdo Tadino che per l’Umbria, un evento che gode del patrocinio della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria.

“Un traguardo molto importante e non casuale frutto dell’autorevolezza che Gualdo Tadino si è guadagnata sul campo e degli ottimi rapporti costruiti con il gruppo RCS, organizzatore delle corse ciclistiche a tappe e delle grandi classiche più importanti a livello mondiale, iniziato nel 2018 con l’arrivo del Giro d’Italia e proseguito nel 2021 con l’arrivo di una tappa della Tirreno-Adriatico e lo scorso anno con la partenza del Giro-E”, evidenzia una nota dell’amministrazione comunale.

La tappa Volterra-Gualdo Tadino sarà così il quarto evento internazionale RCS che Gualdo Tadino ospiterà in città negli ultimi sei anni.

Diversi gli eventi collaterali organizzati per l’occasione. Nella serata di martedì 5 marzo la Rocca Flea si è illuminata di azzurro con proiezione del logo della Tirreno-Adriatico grazie al contributo di Gualdo Digitale. Contemporaneamente al teatro Talia si è tenuto il convegno “Il ciclismo Gualdese tradizione secolare” organizzato dal Comitato per il Centenario della Morte del Beato Angelo, dal Comune di Gualdo Tadino e da Panathlon.

E’ invece aperta da sabato scorso, e visitabile fino a domenica prossima, in Corso Italia 19 la mostra fotografica “Biciclette a Gualdo Tadino 2009-2023” organizzata dal Gruppo fotografico gualdese. Il Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con il Gruppo Fotografico Gualdese ha inoltre lanciato l’hashtag ufficiale della tappa della Tirreno Adriatico Volterra-Gualdo Tadino #duemariunsolore.

L’hashtag che ha dato il via a un contest fotografico in cui fino al giorno dell’arrivo della tappa sarà possibile postare su Instagram le immagini rappresentative di Gualdo Tadino associate alla Tirreno-Adriatico.

Altro concorso attivo è Vetrine Blu, rivolto ai commercianti che allestiranno la vetrina a tema più bella, originale e significativa inerente la Corsa dei Due Mari. Per le scuole gualdesi, che mercoledì 6 marzo rimarranno chiuse, è invece stata promossa l’iniziativa BiciScuola.

PARCHEGGI – Agli appassionati di ciclismo che arriveranno a Gualdo Tadino si consiglia di parcheggiare presso Piazzale del Beato Angelo e Parcheggio Rocca Flea, mentre il parcheggio Scuola Media di Via Lucantoni osserverà divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 6.30 alle ore 21, così come quello di Via Santo Marzio (area Easp) avrà divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 6 alle ore 21.

Anche la viabilità subirà alcune variazioni: CLICCA QUI PER VEDERE LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

STAMPA – Chi dovrà ritirare il Pass (giornalisti, autorità, ospiti) potrà recarsi presso la Palestra delle Scuole Medie a partire dalle ore 10 di mercoledì 6 marzo. A chi si è registrato arriverà anche una email con un codice Qr che consentirà l’accesso nelle zone richieste.

COPERTURA TV – L’edizione 2024 della Tirreno Adriatico Crédit Agricole potrà contare su una diffusione televisiva globale. In Italia, la gara sarà seguita da Rai, con un primo collegamento su Rai Sport HD e con la diretta delle fasi salienti di gara su Rai 2. Copertura capillare sulle piattaforme Warner Bros, sia su quelle lineari – Eurosport – sia su quelle on-demand – Discovery +. Al di là dei confini europei, trasmissione live JSports in Giappone. In America Latina si potrà seguire la Corsa dei Due Mari su DirecTV mentre in Nord America verrà trasmessa da FloSports e MAX USA.

LE MAGLIE – Le maglie di leader della Tirreno-Adriatico sono disegnate da Sportful

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Italia.it

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata Crédit Agricole