Volterra-Gualdo Tadino. Tutti i dati della terza tappa della Tirreno Adriatico

La Corsa dei Due Mari riparte oggi verso l’Umbria con la tappa più lunga di questa edizione. Oltre 2000 metri di dislivello e un finale aperto a diverse soluzioni. Il Gran Premio della Montagna di Casacastalda, a 16 km dall’arrivo, può essere un trampolino di lancio per chi vorrà mettere in difficoltà i velocisti.

Il gruppo, forte di 172 unità, è transitato al KM 0 alle 10.21. Non partiti i n. 13 Michael Gogl (Alpecin – Deceuninck), 192 Robert Gesink (Team Visma | Lease a Bike).

Il meteo ufficiale della gara prevede i seguenti dati:

Volterra (Partenza): Nuvoloso, 9°C. Vento: Debole – 10kmh E.

Gualdo Tadino (16 circa – Arrivo): Nuvoloso, 6°C. Vento: Moderato – 16kmh S.

Classifica Generale

1 – Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

2 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 1″

3 – Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 12″

Percorso

Tappa molto lunga e abbastanza ondulata nella prima parte che percorre le colline del senese attraversando anche Siena. Da segnalare nel primo tratto quattro passaggi a livello consecutivi sulla medesima linea (secondaria). Dopo Torrita di Siena le asperità si addolciscono e lungo la piana del Trasimeno che porta a Perugia si percorrono strade prevalentemente rettilinee a volte con carreggiata ristretta. Si affronta in seguito la salita lunga e pedalabile di Casacastalda la cui discesa porta direttamente all’arrivo. Strada molto articolata e impegnativa specie in discesa.

Ultimi km

Ultimi chilometri ondulati e prevalentemente a scendere fino all’ultimo chilometro dove si segnala una svolta piuttosto accentuata verso sinistra punto di inizio del finale. La strada presenta dapprima ampie curve per poi finire in rettilineo. La retta finale è in leggera salita con pendenze attorno al 4%. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto larga 8 m.

Copertura mediatica

L’edizione 2024 della Tirreno Adriatico Crédit Agricole potrà contare su una diffusione televisiva globale. In Italia, la gara sarà seguita da Rai, con un primo collegamento su Rai Sport HD alle ore 13.05 e con la diretta delle fasi salienti di gara su Rai 2 dalle ore 15.

Copertura capillare sulle piattaforme Warner Bros, sia su quelle lineari – Eurosport – sia su quelle on-demand – Discovery +.

Al di là dei confini europei, trasmissione live JSports in Giappone. In America Latina si potrà seguire la Corsa dei Due Mari su DirecTV mentre in Nord America verrà trasmessa da FloSports e MAX USA.