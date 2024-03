Gianluca Pennoni: “Ecco il programma della mia lista. Si chiamerà Rinascita”

A tre settimane dall’annuncio della discesa in campo, Gianluca Pennoni, “dopo riflessioni e vari colloqui e incontri, anche con gli esponenti della politica gualdese“, conferma la sua candidatura a Sindaco di Gualdo Tadino.

“Constatato che l’attuale scenario partitico sembra solo interessato a mettere la bandierina sul Comune piuttosto che fare il vero interesse dei cittadini, ho deciso di confermare la mia candidatura a Sindaco” – si legge nel comunicato odierno.

“Il mio obiettivo è la tutela e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, la valorizzazione del nostro territorio e la promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza di imprenditore, la mia passione e la mia energia per cercare di portare avanti un progetto concreto per la nostra città. Mi candido per essere al servizio dei cittadini e non dei partiti“.

Il candidato sindaco avvia quindi ufficialmente la parte operativa con la costituzione del comitato elettorale, che apre alla partecipazione di tutti. “La proposta è dedicata a tutti i cittadini di ogni età ed orientamento – dice Pennoni – in quanto svincolata da qualsiasi forza politica presente e passata. E’ dedicata a tutti quelli che vogliono davvero far “Rinascere” la città, ma in particolare ai giovani che possono essere il vero motore del cambiamento, che è indispensabile per loro ed per il futuro dei loro figli“.

La comunicazione avverrà tramite un profilo Facebook dedicato al progetto, dove si potranno inviare idee e proposte. “Inoltre, per chi preferisce un contatto più diretto e immediato, sarà possibile aderire al gruppo WhatsApp. Verrà rispettata e garantita la privacy di ogni partecipante e le informazioni condivise all’interno del gruppo rimarranno strettamente confidenziali. Il numero di cellulare è 351.3306102. Whatsapp e Facebook saranno attivi da sabato 9 Marzo“.

Pennoni svela ufficialmente il nome del movimento/lista civica, che sarà “Rinascita“, con scritta gialla in campo Verde/Azzurro. “A simboleggiare – scrive il candidato sindaco – i nostri tesori naturali: le montagne e le risorse di aria e acqua. Il nostro slogan sarà: “Per una vera Rinascita liberiamoci dai partiti“.

Ed ecco svelati anche i punti base del programma del candidato sindaco Pennoni:

– diventare attrattivi per imprese, privati e turismo valorizzando il territorio e le risorse naturali;

– sviluppo economico con la creazione di posti di lavoro;

– incentivi fiscali ed agevolazioni per chi investe in attività produttive, commerciali, artigianali;

– eliminazione dei conflitti interni al comune inerenti la gestione del territorio e delle risorse naturali in modo da consentire gli investimenti necessari alla Rinascita della città nell’interesse di tutti i gualdesi;

– apertura di un ufficio destinato all’analisi di tutti bandi regionali, nazionali ed europei che possano dare contributi a fondo perduto e/o a tassi agevolati con informativa a disposizione di tutti cittadini/imprese con la disponibilità alla collaborazione per la redazione dei relativi progetti e documentazione;

– realizzazione infrastrutture pubbliche e private volte al miglioramento della viabilità e mobilità locale ma anche montana;

– collaborazione con i comuni limitrofi per un programma di sviluppo condiviso;

– riqualificazione delle aree industriali, periferie e frazioni;

– rilancio dello sport di ogni ordine e grado mediante la ristrutturazione degli impianti sportivi;

– totale adesione al progetto di valorizzazione dell’ex ospedale al Calai approvato recentemente dalla regione;

– incarico a primario studio di agronomia per la verifica delle condizioni locali per l’impianto di vigneti per la produzione di vino, nonché verifica dell’esistenza di contributi europei destinati alla realizzazione di cantine e/o frantoi;

– studio di fattibilità di un progetto pubblico-privato per la realizzazione di un impianto di produzione dell’idrogeno, in quanto l’idrogeno è considerato il carburante del futuro;

– sostenibilità ambientale dicendo no al parco eolico così come recentemente proposto, ma valutazione di soluzioni alternative;

– definizione di un percorso turistico virtuoso che comprenda le 3 sorgenti, le stalle delle 4 porte e altro;

promozione dell’inclusione sociale ed il sostegno alle classi più deboli, compresi gli immigrati.

“Sarò aperto a ricevere suggerimenti e proposte da parte di tutti – conclude Gianluca Pennoni – al fine di creare un programma completo e rappresentativo delle esigenze della città. Lavorando insieme possiamo garantire un futuro migliore per tutta la comunità“.

Il primo step per Rinascita è fissato per il prossimo 20 marzo, quando ci sarà il riscontro delle adesioni e la successiva convocazione degli interessati per la formalizzazione della partecipazione. Verrà inoltre aperta una sede operativa nella quale riunirsi per gli incontri programmatici, con iscrizioni aperte fino al giorno delle elezioni.