Sigillo, l’astrofisica Sofia Fatigoni ricevuta in Comune

La giovane astrofisica umbra Sofia Fatigoni è stata ricevuta mercoledì 6 marzo in municipio dal sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi e dall’amministrazione comunale.

La trentenne scienziata è una eccellenza nel campo della ricerca scientifica. Attualmente è l’unica italiana a partecipare a un esperimento in Antartide nato dalla collaborazione tra quattro università americane.

“Abbiamo iniziato a costruire il telescopio del Bicep Array tra il 2019 e il 2020 – spiega – che serve a misurare la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo, ovvero la luce che è stata prodotta subito dopo il Big Bang. L’obiettivo è quello di capire cosa è successo nei primissimi istanti di vita dell’universo; in particolare il nostro lavoro consiste nel fare delle mappe della cosiddetta radiazione cosmica di fondo, che è la luce più antica che possiamo vedere ed è l’immagine dell’Universo appena nato, 13 milioni di anni fa.”

In queste mappe si ricerca la prova che l’universo si è espanso in maniera velocissima nei primi secondi di vita. L’esperimento si svolge al Polo Sud “un luogo bellissimo – continua – dove il cielo è di un azzurro mai visto e tutto intorno hai un deserto bianco sconfinato, immenso. Le condizioni in Antartide sono difficilissime: fa molto freddo, abbiamo 4 minuti a settimana per la doccia, poco cibo fresco e ci troviamo per lo più surgelati o liofilizzati. Tutto molto diverso dalla vita qui, ma per questo anche molto affascinante”.

Ad accompagnare la ricercatrice a Sigillo il nonno Gino Fatigoni, un grande amante del Monte Cucco e della Val di Ranco in particolare, luogo cui recentemente ha anche dedicato un libro. Come racconta nel suo volume, Gino accompagnava quella piccola e curiosa bambina in cima al Monte Cucco ad osservare il cielo cosparso di stelle. E l’astrofisica conferma, ricordando un’intera adolescenza con il nonno, le estati al Monte Cucco che sicuramente, dice, hanno contribuito a fare di lei la donna e la scienziata che è diventata.











Iscritta al liceo classico, Sofia Fatigoni nutriva però già da allora una passione per la fisica ed è con il nonno che ha trascorso innumerevoli pomeriggi a costruire circuiti elettrici, a saldare, a costruire le cose con le mani.

“Anche a noi piace pensare – ha detto il sindaco Giampiero Fugnanesi – che proprio il cielo stellato della nostra bellissima Val di Ranco, tesoro paesaggistico inserito nel Parco del Monte Cucco, possa aver rappresentato l’inizio della meravigliosa avventura di Sofia Fatigoni che, da piccola sognatrice, è diventata oggi una ricercatrice, una studiosa, una grande donna, capace di dimostrare a tutti noi come con passione e determinazione non esistano limiti a ciò che possiamo raggiungere. Vivere in Antartide non è affatto semplice – ha proseguito il sindaco – e il coraggio di Sofia Fatigoni nel superare le sfide ambientali estreme, la sua tenacia nel perseguire la conoscenza, sono di ispirazione non solo per la comunità scientifica, ma per l’intera umanità che da sempre si interroga sull’origine della propria esistenza. Oggi ci uniamo tutti per celebrare il talento straordinario di Sofia Fatigoni e per riconoscerla come un tesoro italiano nel mondo. Sono sicuro che il suo lavoro continuerà a ispirare e ad illuminare il cammino per le generazioni future, in particolar modo le giovani donne che lottano per la realizzazione dei propri sogni. Ringraziamo la dottoressa Fatigoni per aver accettato il nostro invito e per essere qui oggi. Lei rappresenta un vero esempio di eccellenza italiana nel mondo e le auguriamo tutto il successo futuro.”