Gualdo Tadino, celebrata la Giornata Internazionale della Donna

La nuova resistenza delle donne e il loro ruolo attivo nella difesa dei diritti civili, che è sempre stato determinante, è il concetto alla base della Giornata internazionale della donna declinata nel segno dei diritti civili, che il Comune di Gualdo Tadino ha voluto presentare oggi venerdì 8 marzo.

L’amministrazione comunale gualdese ha infatti la Giornata attraverso diverse iniziative. La prima si è svolta alle 10 in piazza Soprammuro dove sono state collocate formelle di ceramica sul tema della “prevenzione della violenza sulle donne”, realizzate dagli studenti delle classi 2A e 2C del Liceo Scientifico dell’Istituto Casimiri in collaborazione con il Lions Club di Gualdo Tadino.

Successivamente, nella sala consiliare del Municipio, si è svolta la presentazione del libro della giornalista Graziella Di Mambro “Non è il mio tempo” (edizioni All Around), primo evento nazionale del percorso “La resistenza delle donne ieri, oggi e domani”, avviato da Articolo 21 per sottolineare quanto sia ancora attuale la resistenza antifascista in Italia e in Europa.

La vicenda narrata è realmente accaduta durante il regime fascista, nel 1936, quando una donna venne arrestata per aver abortito. “Il diritto all’aborto ancora oggi in Italia è periodicamente messo in discussione da talune associazioni e partiti e incarna, a sua volta, quell’attacco ai diritti civili e in specie ai diritti delle donne intollerabili nel 2024. Tutto ciò mentre la vicina Francia ha introdotto, con voto a larga maggioranza, il diritto all’aborto in Costituzione”, sottolinea una nota dell’amministrazione comunale.

Le iniziative proseguiranno domani, sabato 9 marzo, con un incontro aperto a tutti dal titolo “Andarsene sognando. Donne tra emigrazione e immigrazione” che si terrà alle 16 presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, in collaborazione con UniGualdo.

“Ringrazio sentitamente tutti coloro che si sono impegnati per la costruzione delle iniziative di oggi e domani che testimoniano l’impegno di un’intera comunità sul tema dei diritti e della parità di genere, da sempre tratto distintivo della nostra città”, ha detto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.