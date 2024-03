Gualdo Tadino, Pennoni e Vitali dicono sì alle primarie del centrodestra

La proposta lanciata da Forza Italia di effettuare le primarie per individuare un candidato unico per il centrodestra a Gualdo Tadino è stata accettata dagli altri due attuali candidati alla carica di sindaco a cui era rivolta.

Nella giornata di ieri era arrivato l’ok da Simona Vitali, candidata di Lega e Fratelli d’Italia, che, con un post sui social, aveva annunciato di accettare di correre per le primarie. “Accetto affrontandole come ho sempre fatto nella vita: a mille all’ora – ha scritto la portavoce del presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria – Le accetto nel giorno del mio quarantaquattresimo compleanno, con la forza e l’ottimismo che mi regala questa giornata bagnata ma ugualmente straordinaria. Le accetto perché le sfide sono la parte più entusiasmante di un percorso.”

A strettissimo giro è arrivata in questi minuti l’altra adesione, quella di Gianluca Pennoni, che nei giorni scorsi aveva lanciato la propria candidatura civica.

“Ho letto con grande interesse il messaggio di Forza Italia sabato scorso, in cui si sottolineava l’importanza dell’unità del centrodestra nel tentativo di conquistare il Comune di Gualdo. Mi è stato proposto di partecipare alle primarie per garantire un unico candidato Sindaco, una figura forte e rispettata per il bene della città. Dopo un’attenta riflessione, apprezzando il nuovo approccio politico, ringrazio per l’invito e decido di accettare la sfida – scrive Pennoni – Questo perché in linea con quello che ho sempre sostenuto: il bene della città è sopra a tutto e a tutti. Sono infatti convinto che un unico candidato, sostenuto da un ampio consenso popolare, possa rappresentare la svolta che desideriamo per la nostra Gualdo. Sono altresì convinto – prosegue l’imprenditore – che esista un modo diverso e migliore di amministrare e credo che la mia candidatura alle primarie possa essere apprezzata da tutti coloro che amano la città e che sostengono l’idea di una gestione manageriale del Comune.”

“Invito tutti quelli che credono nel progetto a sostenermi nelle primarie al fine di raggiungere l’obiettivo di una Gualdo migliore. Chiedo pertanto alle forze politiche coinvolte di procedere con la massima celerità nella formulazione degli accordi necessari e nella definizione di una data precisa per le primarie. È fondamentale agire con tempestività e chiarezza, per garantire un processo democratico e trasparente”, conclude Pennoni.

Ora mancano l’ufficializzazione del candidato di Forza Italia, che dovrebbe essere Erminio Fofi, la data e la definizione delle modalità con cui si terranno queste elezioni primarie, che in Umbria rappresentano una novità assoluta per il centrodestra.