Piazzale Beato Angelo, partiti i lavori del Polo Intermodale di Gualdo Tadino

Sono iniziati da pochi giorni i lavori riguardanti la realizzazione di un moderno Polo Intermodale a Gualdo Tadino, punto di approdo del trasporto pubblico locale che fungerà da porta di ingresso al centro storico.

Finanziato con i fondi provenienti dalla Strategia dell’Area Interna del Nord-Est dell’Umbria, l’intervento prevede la sistemazione definitiva di tutta l’area della fermata degli autobus, a partire da Piazzale Fulvio Sbarretti, passando per Piazzale Beato Angelo, fino ad arrivare agli ascensori di collegamento con il centro storico.

Nello specifico verranno eseguiti lavori che consentiranno di ottenere nuovi spazi, completamente ristrutturati e videosorvegliati, per sala di attesa, biglietteria e servizi igienici e stalli coperti per gli autobus presenti nel Piazzale Fulvio Sbarretti.

Inoltre verranno abbattute le barriere architettoniche presenti nella zona, attraverso la realizzazione di un nuovo ascensore di collegamento nel tunnel che conduce da Piazzale Fulvio Sbarretti a Piazzale Beato Angelo, dal quale partirà poi un nuovo percorso protetto senza barriere che consentirà di raggiungere il centro storico, usufruendo degli ascensori già presenti che conducono in piazza Soprammuro.

“Un intervento – spiega l’amministrazione comunale – che consentirà di ammodernare l’intera area, renderla più bella, funzionale e senza barriere architettoniche.”

“L’opera si inserisce in un più ampio programma di interventi pubblici, tutti finanziati, che l’amministrazione comunale è stata in grado di attrarre grazie ad un lavoro quotidiano portato avanti tra tutte le componenti tecniche e non solo, per un importo complessivo, che da qui al 2026, porterà in dote all’Ente gualdese circa 300 milioni di euro complessivi”, evidenzia l’esecutivo gualdese.

“Siamo molto contenti e soddisfatti di aver attratto tante ed ingenti risorse pubbliche, che consentiranno alla città di essere più moderna, attrattiva, competitiva e con servizi all’avanguardia – ha commentato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – In questi giorni i cittadini stanno vedendo in diverse zone della città diverse gru e mezzi pesanti all’opera. Ci scusiamo per qualche disagio che possa esserci, ma tutto questo consentirà a Gualdo Tadino di crescere e migliorare. In un periodo nel quale assistiamo ad un proliferare quotidiano di mirabolanti promesse elettorali, la rotta sulla nostra bussola è sempre molto chiara e definita: continuare a fare cose utili con risorse certe, senza finanza creativa, che siano in grado di dare risposte concrete ai reali bisogni dei cittadini e di dare lavoro a professionisti ed imprese del territorio”.