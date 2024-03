Cassa integrazione Saxa, il sindaco Presciutti “Unico obiettivo: la ripresa dell’attività produttiva”

“Un passo necessario, ma sicuramente non sufficiente nell’ottica prioritaria che deve rimanere quella della ripresa dell’attività produttiva“. Questo il commento del sindaco di Gualdo Tadino all’indomani della concessione della proroga di 12 mesi della cassa integrazione per i 94 dipendenti della Saxa Gualdo di Gualdo Tadino.

“La firma dell’accordo di proroga della cassa integrazione – ha detto Presciutti – è sicuramente un passo molto importante per la tutela di tante famiglie e la tenuta sociale del territorio. Credo però, come ho avuto modo di rimarcare anche in sede ministeriale, che la Città e l’intero territorio non possono permettersi di ripercorrere un’esperienza come è stata quella che ha interessato la vicenda dell’ex Merloni e i suoi lavoratori. La cassa integrazione non può e non deve diventare l’obiettivo finale, ma deve altresì rappresentare l’avvio, sin da subito, di un nuovo percorso serrato di confronto in sede ministeriale tra l’azienda, le istituzioni nazionali, quelle regionali e locali, le parti sociali e le RSU aziendali. La città ed i lavoratori hanno, infatti, come obiettivo primario quello di riaprire la fabbrica e farla tornare a produrre. Per arrivare a questo obiettivo vanno quindi percorse tutte le strade possibili per individuare partner industriali in grado di rilanciare il sito gualdese“.

“Un lavoro complesso ed articolato – scrive il sindaco – ma che dobbiamo ostinatamente e unitariamente portare avanti nel più breve tempo possibile, perché più tempo passa più le opportunità di ripresa e rilancio rischiano di svanire. In questi mesi, in stretto contatto con le parti sociali, le RSU e le istituzioni ai vari livelli, ho lavorato in silenzio per cercare di contribuire in maniera fattiva al buon esito della vertenza, con l’unico obiettivo di salvaguardare una storia industriale importante per la città e garantire un futuro a cento famiglie. E questo continuerò a fare come ben sanno i lavoratori“.

“La ripresa dell’attività produttiva, che spero possa avvenire prima possibile – conclude Massimiliano Presciutti – è l’unico obiettivo che tutti dobbiamo avere, a prescindere dalla nostra appartenenza politica. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale continuerò a profondere tutto il mio impegno”.