Gianluca Guidi porta “Sinatra. The man and his music” al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino

Giovedì 21 marzo alle 20.45 si conclude la stagione del Teatro Don Bosco con “Sinatra. The man and his music” di e con Gianluca Guidi, accompagnato sul palco da un trio di famosi jazzisti quali Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria.

Un racconto in prosa e musica con aneddoti sulla vita di Frank Sinatra, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose tra cui quelle con Ava Gardner e Lauren Bacall. Una celebrazione a un mito adatta sia per chi ha conosciuto quell’epoca e quel mondo, che per le più giovani generazioni che ancora non hanno avuto modo di incontrare uno dei protagonisti del Novecento.

Gianluca Guidi sin da bambino è rimasto affascinato da “The Voice” anche per i dischi che ascoltava in casa portati da suo padre Johnny Dorelli, anch’egli grande crooner non a caso definito il Sinatra italiano. Proprio suo papà avrà un cameo e una presenza “virtuale” nei racconti, avendo vissuto per più di un decennio a New York negli anni d’oro del dopoguerra e, tornato in Italia, avendo inciso numerosi brani di Sinatra tradotti in lingua italiana.

Per informazioni e biglietteria: prenotazioni telefoniche al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. Acquisto online sul sito www.teatrostabile.umbria.it