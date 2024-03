Sigillo, attivo il ritiro a domicilio degli sfalci

A Sigillo è attivo il servizio di ritiro domiciliare di residui vegetali prodotti dalla manutenzione del verde domestico come sfalci d’erba, piccole potature, foglie, fiori e quant’altro. Lo rende noto Ece Srl, gestore operativo che si occupa della raccolta differenziata nel territorio comunale di Sigillo.

Gli utenti regolarmente iscritti a ruolo Tari del Comune di Sigillo potranno usufruire del servizio chiamando il numero verde 800 959 237 dal lunedì al venerdì selezionando il tasto indicato dal servizio. L’utente verrà richiamato da un operatore dedicato per fissare un appuntamento per il ritiro dei rifiuti.

Il materiale deve essere posto fuori dalla proprietà il giorno fissato per l’appuntamento qualche ora prima del passaggio dell’operatore. Gli sfalci dovranno essere esposti in numero massimo di n. 5 sacchi con volumetria non superiore ai 100lt. Le quantità eccedenti non saranno oggetto di raccolta.

Non potranno essere conferiti nylon, cellophane, vasi di plastica per piante, metalli vari. Sfalci e potature non vanno conferiti insieme alla frazione organica.