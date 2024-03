Gualdo Tadino, sabato inaugurazione della nuova area per spettacoli viaggianti

Sabato 23 marzo alle 15 verrà inaugurata a Gualdo Tadino la nuova area dedicata agli spettacoli viaggianti.

La zona si trova in via Pennsylvania nel quartiere Biancospino, ed è stata individuata dall’amministrazione comunale gualdese per sostituire quella precedente di piazzale della Stazione, ceduta dal Comune a un gruppo privato per la costruzione di un supermercato e i cui introiti sono stati destinati alla sistemazione di questa superficie.

La nuova area, di circa 16 mila metri quadrati che ospiterà luna park, circo, ecc. e della quale tutti i Comuni devono disporre, servirà anche all’ampliamento del verde urbano e alla creazione di nuovi parcheggi a disposizione anche di residenti e delle vicine attività commerciali. A seguito dei lavori effettuati dalla ditta Sima e dalle maestranze del Comune di Gualdo Tadino, la zona è stata completamente urbanizzata, permettendo così anche di riqualificare e migliorare un’importante parte della città.

Gli interventi nello specifico hanno riguardato: l’allargamento della sede stradale esistente, la realizzazione di due zone parcheggio auto per i cittadini e visitatori, la realizzazione di due zone parcheggio per mezzi e servizi degli operatori dello spettacolo, una zona di raccolta dei rifiuti, il piazzale destinato alle attrezzature del circo e parchi divertimento, una zona di 10 mq per il posizionamento di tre bagni chimici, piantumazione di nuovi alberi, illuminazione pubblica di ultima generazione e la sistemazione rete idrica.

“La scelta dell’amministrazione comunale dell’area dedicata agli spettacoli viaggianti in zona Biancospino è avvenuta in seguito dell’operazione di recupero e miglioramento dell’area inerente il Piazzale della Stazione, che ha permesso di dare un nuovo volto a uno degli ingressi delle città – riporta una nota del Comune di Guado Tadino – e dove, oltre a sorgere una nuova attività commerciale, è stato realizzato un nuovo un parco gioco dedicato ai bambini e sono state piantumate decine di alberi permettendo di ampliare il verde urbano.”

“Un’altra promessa mantenuta. Non ci siamo limitati alla predisposizione di un’area idonea per gli spettacoli viaggianti – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – ma abbiamo valorizzato e reso più bella e fruibile un’intera area, in un quartiere molto abitato della città, implementando i servizi e piantumando decine di alberi in un contesto urbano. Il prossimo progetto sul quale abbiamo iniziato a lavorare, sarà quello di completare l’area con la realizzazione di un parco dedicato sia ai più piccoli sia agli amanti del benessere psico-fisico. Questo parco sorgerà nella zona verde situata tra, appunto, l’area spettacoli viaggianti ed il ciclodromo “Adolfo Leoni”, anch’esso recentemente rinnovato e molto frequentato. Con la chiusura di questi interventi presso la nuova area degli spettacoli viaggianti in via Pennsylvania rafforziamo il nostro impegno teso al raggiungimento degli obiettivi n° 3-7-9-11-13 dell’Agenda 2030”.