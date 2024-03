Gualdo Tadino, primarie del centrodestra. Pennoni: “Grandissimo entusiasmo”

Si avvicinano le primarie del centrodestra a Gualdo Tadino alle quali parteciperà il candidato civico Gianluca Pennoni, la candidata di Fratelli d’Italia e Lega Simona Vitali e quello di Forza Italia in attesa di avere il sostegno ufficiale (dal partito) Erminio Fofi.

Pennoni afferma di avvicinarsi a questo appuntamento “con grandissimo entusiasmo” e fa sapere che queste elezioni, dalle quali scaturirà il candidato unico del centrodestra che sfiderà gli altri due avversari, e cioè il sindaco uscente Massimiliano Presciutti e l’ex vicesindaco Fabio Pasquarelli, si terranno quasi certamente domenica 7 aprile presso il Cva del Biancospino.

Pennoni ribadisce di essere “molto felice di partecipare perché lo trovo uno strumento di grande democrazia ed equità e sono certo emergerà la miglior candidatura possibile, scelta dai cittadini senza imposizioni da parte di nessuno. Il fatto poi che sia la prima volta in assoluto in Italia per il centrodestra mi inorgoglisce ulteriormente perché potremmo dire di “aver fatto la storia” e mi sorprende che qualcuno abbia avuto delle riserve in merito, anche e soprattutto legate alla mia partecipazione”.

L’imprenditore sottolinea che “il bene di Gualdo è sopra a tutto e tutti e che l’unione fa la forza” e si rivolge alla competitor Simona Vitali: “Ho notato con piacere che molti temi trattati dalla “collega” Simona, nel recente incontro al Cva di Cartiere, siano quelli già da me riportati nel comunicato del 6 marzo – scrive Pennoni – Questo dimostra che, anche se ancora non ci siamo confrontati per il programma unitario, indipendentemente da chi vincerà abbiamo già idee comuni per il bene della nostra città.” Se sia una frecciatina o un elogio dell’unitarietà potrà stabilirlo il lettore.

Il candidato civico si rivolge ai cittadini gualdesi e lancia l’invito “indipendentemente dall’orientamento politico nazionale“, a partecipare alle primarie votando “per il candidato che ritenete possa rappresentare al meglio la coalizione e diventare il miglior sindaco”.

“Sono sempre convinto che la mia candidatura alle primarie sia in favore a tutti coloro che amano la città e che credono che una gestione manageriale del Comune sia necessaria ed indispensabile per un totale cambiamento”, conclude Gianluca Pennoni.