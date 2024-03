Lavori di Umbra Acque, sospensione dell’acqua in diverse zone del comune di Gualdo Tadino

Tra il 25 e il 27 marzo prossimi diverse frazioni, località e vie del territorio comunale di Gualdo Tadino saranno interessate da lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione.

In seguito a questi interventi, Umbra Acque effettuerà la sospensione del servizio idrico come di seguito riportato:

25 marzo – dalle ore 14 alle 17,30:

Strada San Pellegrino-Caprara

Via della Passerina

Via del Braccio

Via Cirano

Via del Vignolo

Strada di Selvaria

Via Michelangelo Lucesole

Via Don Tommaso Simonetti

Via Borgo Sant’Antonio

Via Ottone III

Strada Provinciale di Fossato di Vico

Frazione San Pellegrino

26 marzo – dalle 14 alle 17:

Strada Provinciale di San Pellegrino

Via Moscardino

Via Fratelli Ercoli

Via Cupa

Via della Ripa

Via Gengarelle

Frazione Caprara

Strada San Pellegrino-Caprara

27 marzo – dalle 8,30 alle 12:

Strada delle Piagge

Via del Palazzetto

Via Colle Pezze

Strada Provinciale di Schifanoia

Località Anguillara

Via Anguillara

Via dell’Arrone

Frazione Cerasa

Strada del Bianchello

27 marzo – dalle 14 alle 16:

Strada Regionale 444 del Subasio

Via Castellare

Via Case Genni

Strada Provinciale di Voltole

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.