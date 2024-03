Gualdo Tadino, presentato ufficialmente il candidato sindaco Erminio Fofi

E’ stato presentato ufficialmente a Gualdo Tadino nella serata di lunedì 25 marzo Erminio Fofi, candidato sindaco che correrà per le primarie del centrodestra che si terranno domenica 7 aprile.

L’esponente civico, indicato da Forza Italia, è stato accolto da una sala gremita, “a riprova delle grandi aspettative che il popolo di centrodestra, e non solo, ripongono nella sua figura”, sottolinea in una nota il comitato promotore.

“In una tornata elettorale che non prevedrà simboli partitici, il profilo di Fofi si incastona perfettamente in un progetto ampio di centrodestra, che mira a sovvertire le sorti di una città oramai piegata su se stessa dopo dieci anni di amministrazione Presciutti e che si è posto, come primo obiettivo, di presentarsi alla tornata elettorale con un candidato unitario – prosegue il comunicato – Per questo, dietro la proposta esplicita di Forza Italia, Erminio Fofi si presenta alla cittadinanza per immergersi nel percorso delle primarie, sicuramente nuovo nel panorama di una coalizione di centrodestra, ma che costituisce uno strumento democratico e aperto attraverso il quale poter scegliere il candidato migliore che correrà per la conquista della città a giugno.“

La serata è stata introdotta dal coordinatore locale di Forza Italia, Fabio Viventi, che ha ricordato anche le modalità operative di svolgimento delle primarie e cioè in un’unica giornata, il 7 aprile, dalle 8 alle 20:30 presso il CVA del Biancospino. Sono seguiti gli interventi della coordinatrice provinciale di Forza Italia, Fiammetta Modena, e del vicepresidente della Regione Roberto Morroni.

L’intervento di Fofi è stato preceduto anche dal rinnovo del sodalizio con Fausto Paciotti, il cui nome è stato in lizza come candidato sostenuto da Forza Italia, che, nel suo intervento, ha sottolineato il suo massimo impegno nel dare sostegno a un progetto politico a cui ha dato adesione fin dall’inizio.

Erminio Fofi ha scandito momenti di racconto personale, attraverso l’excursus dei suoi precedenti impegni politici e della sua esperienza amministrativa maturata negli anni, e una serie di approfondimenti su temi centrali riguardanti la città di Gualdo Tadino, spaziando dall’area Rocchetta, al progetto di riqualificazione dell’ex ospedale Calai, passando per l’emergenza legata agli edifici scolastici fino a toccare le tematiche del centro storico e delle frazioni; si è parlato quindi ad ampio raggio di associazioni nel settore del sociale, del mondo dello sport, della Comunanza Agraria, delle attività produttive; non sono mancati riferimenti a settori strategici come l’ambiente ed il turismo.

“Dialogo, condivisione e mediazione rappresentano il filo conduttore che Fofi intende percorrere nella propria visione di amministrazione della città, attraverso un grande lavoro di squadra che non interessa solo gli esponenti politici (membri di giunta e consiglieri comunali), ma soprattutto i cittadini in tutte le loro forme – evidenzia il comitato promotore – La nota comune che ha legato tutti i temi è il sano realismo con cui ogni opportunità va colta nel segno della pragmaticità e della realizzabilità, senza prospettare voli pindarici e progetti faraonici difficilmente realizzabili.“

E’ stato quindi presentato il simbolo che accompagnerà Erminio Fofi durante questa rapida cavalcata verso le primarie e, in caso di vittoria, anche nella corsa alle amministrative di giugno. Nel logo campeggia lo slogan “GualdoUnita”, “anch’esso denso di significato verso quel messaggio di unione di intenti che l’intera comunità gualdese deve avere per affrontare le sfide dei prossimi anni”, viene sottolineato.

“Ci attendono due settimane dense di iniziative e di incontri, in cui il nostro candidato si presenterà a quanta più gente possibile, nella convinzione che sia lui il candidato giusto per mandare a casa la compagine di centrosinistra che ha portato al declino la nostra città e la nostra comunità”, conclude il comitato promotore.