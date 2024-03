Lo Scientifico “Mazzatinti” di Gubbio alla scoperta dei misteri della Gola del Bottaccione

“Quel giorno di primavera di 66 milioni di anni fa nelle rocce della Gola del Bottaccione” è il titolo di conferenza di studio che si terrà mercoledì 27 marzo al Liceo Scientifico “Mazzatinti” di Gubbio.

“Il Polo Liceale non poteva restare insensibile alla presenza, a un paio di chilometri dalla sede, di un sito scientifico di rilevanza internazionale come la Gola del Bottaccione”, rileva l’istituto.

Nota dalla fine degli anni Settanta per la presenza del cosiddetto “livello di iridio” legato alla famosa estinzione dei dinosauri di fine Cretaceo e salita nuovamente agli onori della cronaca scientifica il 26 luglio 2023 con l’istituzione del Golden Spike per il Campanian GSSP (Golden Stratotype Sections and Points), la Gola del Bottaccione costituisce al contempo una grande opportunità sotto il profilo della valenza didattico-formativa all’interno di un percorso scolastico.

Per questo motivo, l’indirizzo Scientifico, con la supervisione dei professori Francesco Rosati e Luca Mariucci, ha avviato quest’anno il progetto “Bottaccione” che, sviluppandosi progressivamente e a diversi livelli con uscite sul sito e attività di laboratorio, coinvolgerà nel prossimo quinquennio tutte le classi del Liceo Scientifico.

Il progetto non intende solamente informare e stimolare i ragazzi sul mistero della grande estinzione avvenuta 65 milioni di anni fa, ma vuole far comprendere come nell’affrontare problematiche scientifiche di grande rilevanza sia necessario ed ineludibile un approccio interdisciplinare, che nello specifico ha coinvolto le discipline più disparate delle scienze fisiche come geochimica e chimica analitica, mineralogia, petrografia, sedimentologia, fisica e geofisica, geocronologia, nonché oceanografia fisica, paleoclimatologia, geologia, paleontologia e planetologia.

Il cronoprogramma progettuale prevede per mercoledì 27 marzo l’incontro con il geologo Marco Menichetti, professore associato del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università degli Studi di Urbino, al quale parteciperanno le classi terze e quarte del Liceo Scientifico.