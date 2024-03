Gualdo Tadino, acceso il nuovo totem digitale a disposizione di turisti e cittadini

Un totem digitale contenente informazioni sui luoghi di interesse e i musei da visitare a Gualdo Tadino, ma anche notizie per i cittadini sui servizi del Comune, è stato installato presso l’Infopoint di piazza Martiri, accanto all’ingresso del municipio.

Il supporto interattivo, tramite touchscreen, offre al visitatori, in italiano e in inglese, approfondimenti, anche con foto e video, su eventi, cosa visitare, chiese e edifici storici, musei e contiene la mappa dei luoghi. Per il cittadino gualdese sarà utile consultarlo per avere informazioni, ad esempio, sulle farmacie aperte nei giorni festivi e per conoscere i numeri utili da chiamare in caso di emergenza. In ogni pagina è stato inserito un Qr Code che rimanda al sito del Comune, che è in fase di rinnovamento.

Lo strumento è stato illustrato dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e dai componenti l’ufficio transizione digitale del Comune di Gualdo Tadino, il responsabile Francesco Luciani, il coordinatore Salvatore Zenobi, i tecnici Marco Coldagelli e Roberto Biagiotti. Presente anche Claudio Mancini, account manager di Massinelli Srl, azienda che ha fornito l’hardware ed il software del totem. “La creazione di questo ufficio – ha evidenziato il responsabile Francesco Luciani – con personale del Comune ha permesso all’ente di farsi trovare pronto nel momento in cui sono usciti i bandi Pnrr.”

















“Ci tenevamo a presentare oggi questo nuovo strumento digitale innovativo al servizio di turisti e cittadini – ha detto il sindaco Presciutti – frutto del lavoro che il Comune di Gualdo Tadino, grazie alle sue competenze interne, sta portando avanti nella transizione digitale da prima che uscissero i bandi Pnrr, che hanno offerto ulteriori opportunità di sviluppo. Questa è una nuova tappa di un percorso di trasformazione digitale che il nostro ente ha iniziato mesi fa con i servizi telematici di Digitadino. Voglio ringraziare la ditta Massinelli e le nostre strutture comunali che hanno lavorato a questo progetto e che hanno permesso alla nostra amministrazione di attrarre fondi del Pnrr, in tema di transizione digitale, per circa 375 mila euro. Risorse importanti che in parte sono state già investite, come in questo progetto, e altre che saranno destinate a nuovi servizi quali telecamere di sorveglianza, o un altro totem digitale che, una volta concluso, verrà installato nel nuovo Polo Intermodale, che sarà uno dei principali punti di ingresso della città.”

Lo strumento è stato realizzato con le economie dei contributi dei sei progetti Pnrr digitalizzazione, economie utilizzate anche per l’installazione di un sistema di videosorveglianza presso la nuova area per spettacoli viaggianti.

“Con questo strumento c’è l’opportunità di far conoscere a tutti, turisti e cittadini, ciò che offre il territorio di Gualdo Tadino – ha detto l’account manager di Massinelli Srl, Claudio Mancini – Un progetto che fa parte di uno standard che abbiamo chiamato “Chiedi a me”, ma che è stato personalizzato in base alle esigenze del Comune.

“L’idea di posizionare questo totem digitale in Piazza Martiri – ha sottolineato il coordinatore alla Transizione Digitale, Salvatore Zenobi – nasce dall’esigenza di informare visitatori e cittadini 24 ore su 24, in particolare quando è chiuso l’Infopoint e sarà operativo già per il periodo pasquale. Le informazioni verranno caricate direttamente dal nostro ufficio, così da essere costantemente aggiornate. I contenuti sono work in progress, e saranno integrati con nuove foto, notizie, ecc e presto verranno inserite altre lingue come tedesco, francese e spagnolo”.