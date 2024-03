No di Presciutti alle primarie con Pasquarelli. Presentato il simbolo e la sua coalizione si allarga

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti risponde con un secco “no” alla proposta di primarie del centrosinistra lanciata poche ore fa da Fabio Pasquarelli, che guida una lista civica con il supporto di Azione e Umbria Civica, fino a un anno e mezzo fa suo vice.

Tempi troppo stretti e mancanza totale di interlocuzione dopo l’abbandono della giunta da parte di Pasquarelli le motivazioni di Presciutti: “Già abbiamo una brutta copia di primarie a Gualdo Tadino (chiaro il riferimento a quelle del centrodestra, ndr), fare una copia ancora peggiore non avrebbe senso. La nostra coalizione ha sempre le porte aperte e i telefoni accesi per chi volesse dare un contributo di idee e proposte”, l’invito del primo cittadino, che nell’occasione annuncia l’ingresso di Italia Viva e Tempi Nuovi, la formazione politica centrista di recente costituzione che a livello regionale fa capo alla consigliera regionale Donatella Porzi. Le due forze politiche si vanno così ad aggiungere a Pd, Core Gualdese, Gualdo Futura e Forza Gualdo.

Nella conferenza stampa del candidato Presciutti è stato presentato anche il logo e il nome della lista a suo sostegno, “Gualdo 2030” – Presciutti Sindaco”. Lanciato anche un canale Whatsapp che informerà gli aderenti sulle iniziative di questo periodo preelettorale.

Il logo sarà anche quello che, insieme agli altri, gli elettori troveranno nella scheda elettorale. Essendo Gualdo Tadino tornata sotto il 15mila abitanti, si voterà a turno unico e non ci saranno più i simboli dei partiti, ma una sola lista a sostegno del candidato sindaco.

Il significato del logo è stato spiegato dallo stesso Presciutti: i 17 colori all’interno rappresentano i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu che, calati nella realtà locale, saranno la spina dorsale del programma della coalizione. Il biancospino rappresenta l’identità gualdese mentre l’ulivo è il simbolo della pace e della coesione.

“Oggi siamo impegnati a dare continuità al nostro lavoro e proporre nuovi ambiziosi traguardi – ha detto Presciutti – che scriveremo nella nostra proposta alla città, ma non abbiamo intenzione di predefinire assetti di cui parleremo eventualmente il 10 giugno. Io rappresento la scelta condivisa di questa coalizione e, al contrario di altri, non mi sono autocandidato. Nella nostra coalizione, infatti, c’è stata una discussione, al termine della quale mi è stato chiesta la disponibilità a candidarmi. E così ho accettato questa nuova sfida con uno spirito di condivisione e sintesi della coalizione, non certo per carattere personale, con l’obiettivo che è fare il bene di Gualdo Tadino”.

“Al contrario di altri, non ho nemici da battere né da abbattere – ha concluso – La nostra coalizione, lo ripeto per chiarezza, ha l’obiettivo di fare cose concrete per continuare a costruire qualcosa di buono per Gualdo Tadino. Io ho fatto e continuerò a fare politica con passione e sentimento, al contrario di altri che vivono la politica con odio e risentimento”.

Per quanto riguarda la campagna elettorale, Presciutti ha detto di voler proseguire sulla stessa strada delle due precedenti elezioni che lo avevano visto vincente: “La nostra filosofia è avere un rapporto diretto con i cittadini. Ci affideremo anche alla tecnologia con la presenza sul web del sito presciuttisindaco.it, sui social e su WhatsApp, ma senza grandi scenografie, compatibilmente con i mezzi economici che non sono elevati.”