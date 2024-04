Mondiali di kick boxing, medaglia di bronzo per Roberto Carlotti

E’ tornato con una prestigiosa medaglia di bronzo dal mondiale di kick boxing Roberto Carlotti, la cintura nera V Dan ed esperto di arti marziali e difesa personale originario di Gualdo Tadino che, prima di partire per la World Cup 2024 di Jesolo, era stato ricevuto in municipio dal sindaco Massimiliano Presciutti.

Per il maestro di arti marziali perugino si tratta del bis del bronzo mondiale, dopo quello ottenuto lo scorso autunno. A Jesolo erano erano oltre 2.500 gli atleti in gara.

Carlotti ha voluto condividere il successo con tutti quelli che lo hanno accompagnato nel percorso di preparazione quali il maestro Gaggioli del Fight Club, il maestro Saverio Palombacci, i maestri Mario Vignoli e Gianluca della Kobra Kai, e il maestro Andrea, alias ”il salentino”, della Federkombat, che lo ha seguito passo passo durante il combattimento.

“E’ stata molto dura – spiega Carlotti – non solo durante la competizione nella quale c’erano grandi campioni, ma anche tutto il percorso della preparazione atletica per il quale sono stato impegnato diverse settimane. Mi preme sottolineare – aggiunge il campione – quanto sia importante tutta la fase dell’allenamento che ti porta poi a poter partecipare alla competizione e per questo in particolare mi rivolgo ai giovani come sprone a non mollare mai, a credere in quello che fanno a metterci impegno e sacrificio. L’importante, siamo portati a dire, è partecipare ma è chiaro che nelle competizioni l’obiettivo è la vittoria”.

Roberto Carlotti da anni opera a fianco dei giovani insieme all’associazione Libertas Margot di Perugia, in particolare nelle scuole contro il bullismo e il cyberbullismo e ogni forma di prevaricazione. Moltissime le iniziative che lo hanno visto occuparsi dei ragazzi e della loro formazione negli istituti scolastici della Provincia di Perugia insieme agli altri componenti dell’associazione.