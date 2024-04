A Casacastalda tutto pronto per l’edizione del ventennale del Motodolmen

Tutto è ormai pronto per l’edizione dei venti anni del Motodolmen di Casacastalda, che coniugherà passione per la moto e solidarietà, evento che ogni anno ha attirato centinaia di motociclisti.

Nel 2004 venne inaugurato il Dolmen, monumento simbolo dei motociclisti che si trova a Casacastalda lungo la vecchia statale 318.

Per questa edizione il comitato organizzatore da tempo ha iniziato i preparativi per la “benedizione dei caschi”, l’appuntamento che segna l’avvio della stagione motociclistica per i moltissimi appassionati delle due ruote a motore, prolungando su tre giorni la manifestazione che si terrà dal 5 al 7 aprile prossimi.

Il programma prevede per venerdì 5 aprile l’apertura delle iscrizioni con l’accoglienza degli ospiti a partire dalle 9, cui seguirà la partenza di un giro turistico a Perugia e, nel pomeriggio, a Gubbio, con rientro previsto a Valfabbrica per le 17. Nel ritorno è prevista una sosta presso il centro socioriabilitativo il Germoglio di Gualdo Tadino dove sarà versata la somma raccolta a favore del centro e per consentire ai ragazzi di vedere le moto e salire brevemente sulle stesse.

“La richiesta è venuta da loro, in quanto alcuni si ricordavano di essere già saliti sulle moto in occasione di un motoraduno del motoclub dei Vigili del Fuoco con l’allora sindaco Rolando Pinacoli nel lontano 2001” – sottolineano gli organizzatori. Gli introiti della manifestazione saranno così destinati all’associazione Amici del Germoglio per l’acquisto di poltrone e divani da destinare all’area ricreativa del centro e per l’acquisto di un mezzo di trasporto. Nella serata prevista una cena con “gli amici tedeschi” di Greussenheim presso il Covo Nord Est di Valfabbrica. Sabato il via dell’attività sempre alle 9 con le iscrizioni e la partenza per un giro a Norcia e nella Valnerina.

Il motoraduno culminerà domenica 7 alle 13 con la consegna del premio Dolmen 2024 e la cerimonia della benedizione dei caschi. Quest’anno la commissione ha scelto il giornalista Rai Riccardo Cucchi voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Premio che segue quelli già assegnati a Federico Urban, Gianpiero Bellardi, Mario Donnini, Guido Meda, Massimo Angeletti, Maria Leitner, Dario Tomassini e tanti altri personaggi del mondo delle due ruote.

Il comitato Motodolmen vede impegnati la pro loco di Casacastalda, il motoclub dei Vigili del Fuoco di Perugia, l’associazione Motoincontro Fabio Celaia e altri ventidue motoclub e associazioni motociclistiche.

“Nella zona del monumento a Casacastalda si trovano i cippi per ricordare Andrea Antonelli e Marco Simoncelli, quello che ricorda gli amici che ci hanno lasciato e altri eventi e marchi nazionali come la Ducati e la Moto Guzzi. La bacheca multimediale del ricordo, oltre che mantenere viva la memoria dei tanti amici motociclisti prematuramente scomparsi, dà informazioni sui principali eventi motociclistici regionali e nazionali“, concludono gli organizzatori.