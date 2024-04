Riqualificazione del verde urbano, a Gualdo Tadino interventi per oltre 500 mila euro

Al via a Gualdo Tadino una serie di interventi di riqualificazione del verde urbano per oltre 500mila euro che interesseranno giardini pubblici, spazi di aggregazione e parchi giochi.

GIARDINI PUBBLICI “ROLANDO PINACOLI”

Gli interventi sono già iniziati per una spesa complessiva di 200.000 euro, di cui 172.000 euro con fondi regionali derivanti dai canoni regionali delle acque minerali e la restante parte con fondi comunali. I lavori interesseranno la riqualificazione del verde, la sistemazione dei viali, l’implementazione dell’area per i bambini anche con l’istallazione di giochi inclusivi. Inoltre, per la prima volta dalla loro collocazione, verranno restaurati tutti i monumenti in bronzo e marmo presenti nell’area.

GIARDINI PUBBLICI DI VIALE DON BOSCO “ANTONIO DI BITONTO”

Il progetto nasce da uno studio elaborato alcuni anni fa dall’ex Istituto per Geometri e mai realizzato. Il filo conduttore che si snoderà lungo il percorso riguarda la storia che va dall’Unità d’Italia alla fondazione dell’Europa Unita. L’importo complessivo degli interventi è di 252.000 euro, finanziato in parte dalla Regione Umbria con il canone delle acque minerali, dal Progetto Meet, dalla Fondazione Perugia e da privati.

AREA GIOCHI DI SAN GUIDO

L’area sarà potenziata con ulteriori elementi per il gioco e il divertimento dei più piccoli. Grazie a un finanziamento della Regione Umbria, l’amministrazione comunale sta procedendo agli acquisti per un importo di 30.000 euro.

SPAZIO VERDE DI CROCE CANALE

Da anni gli abitanti del posto si sono presi cura di uno spazio verde che, negli anni, è diventato un punto di aggregazione per adulti e bambini. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Agenzia Forestale Regionale (Afor), ha ottenuto un contributo di 35.000 euro che permetterà di riqualificare l’area con l’installazione di giochi.

PARCO GIOCHI VIA DELLA STAZIONE

Realizzato dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con l’azienda privata presente nell’area porta d’ingresso della città. “Un esempio sinergico che, a dispetto di chi lo aveva definito “cattedrale nel deserto” è uno spazio ricreativo molto frequentato e ben tenuto“, evidenzia l’amministrazione comunale.

“Quanto descritto – hanno sottolineato l’assessore all’Ambiente Paola Gramaccia e l’assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi – vuole confermare come questa amministrazione si è impegnata nella valorizzazione, nel recupero e nel miglioramento delle aree verdi pubbliche con investimenti per circa 520.000 euro, di cui soltanto una piccola quota con fondi comunali. Gli spazi verdi pubblici sono un pilastro fondamentale di realtà come la nostra, dove la tutela e la valorizzazione del patrimonio verde pubblico cittadino assume non solo un significato estetico, ma rappresenta un ambiente sociale, ricreativo ed educativo alla base di una convivenza civile che ci ha sempre contraddistinto, in un’epoca dove, invece, i nostri ragazzi impegnano forse troppo del loro tempo davanti a uno schermo”.