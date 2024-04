“Foto”, il nuovo singolo della cantante gualdese mrsGlorya è in tutti gli store digitali. Ascoltalo qui.

Il titolo è “Foto” ed è stato scritto in collaborazione con il rapper Misto Alieno. L’ultimo singolo della cantante di Gualdo Tadino Gloria Tizzoni, in arte mrsGlorya, è da oggi in tutti gli store digitali e su YouTube. Registrazione, mix e mastering del brano sono stati realizzati presso il Bunker Studio di Carlo Di Gioia a Ravenna. Musica e arrangiamento sono dello stesso Di Gioia.

“Foto” ha partecipato al contest dell’Eurovision come rappresentante della Repubblica di San Marino e inoltre, durante il Festival di Sanremo è stato trasmesso in radio da “Sanremo Discovery”. Il singolo sarà promosso dal contest “Promuovi la tua musica” e Gloria sarà al teatro Stradanuova di Genova il prossimo 19 Ottobre.

Da oggi il singolo è distribuito in tutti gli store digitali da DistroKid. Gli autori del videoclip, che uscirà in un secondo momento, saranno invece i videomaker Salvatore Cossentino e Jacopo Pezzopane dello studio Phototales di Gualdo Tadino, studio che ha curato anche lo shooting fotografico con Rodolfo Spigarelli. La grafica è stata realizzata da Valentina Saccà.

Gloria Tizzoni, che ha una vita musicale molto attiva – è anche cantante di Officina 75 Pop Experience e dell’orchestra Valentina & Andrea Fiorentini – ha in uscita altri brani che porterà al talent show The Coach in onda su Rete 7 Gold da Agosto. Inoltre il 1° Maggio sarà alla Streaming Arena di Roma per il contest Promozione Radiofonica Italiana.